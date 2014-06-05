Genç avukatlar kendi bürolarında

Londra’nın güney batısında, Twickenham’da tecrübeli Avukat Cemile Eylem Kılınç tarafından kurulan Kılınç Warrington Hukuk Bürosu (KWS), düzenlenen bir resepsiyonla resmi olarak hizmet vermeye başladı.

Açılış resepsiyonuna çok sayıda avukat, barrister (Yüksek mahkeme avukatı), iş adamları ve firma çalışanlarının yanısıra Kılınç ailesinin ileri gelenleri Hasan- Zeynep Kılınç da katıldı.

Firmanın açılışında konuşan kurucusu ve direktörü Avukat Cemile Eylem Kılınç, profesyonel olarak hizmet vermeye başladıkların günden itibaren “Hukuk, güvenle başlar” ilkesini düstur edindiklerini söyledi.

Kılınç, aynı zamanda Barrister ünvanına da sahip bulunuyor. Mahkemede temsil hakkına sadece Barrister’ler sahip oluyor. Barristerler ve hakimler davalara cüppe ve özel peruklarla çıkıyorlar.

En önemli değerlerinin, güven ve samimiyet olduğunu belirten Av. Kılınç, bünyesinde halen 15 çalışma arkadaşını barındıran KWS Hukuk Bürosu’nun müvekkillerine, ‘müvekkil-vekil ilişkisinde, samimiyeti ve sıcaklığı sağlamayı’ amaç olarak benimsediklerini ifade etti.

HER TÜRLÜ HUKUK HİZMETİ

‘Hukuk bürosu’ açmak uğruna yasalar gereği Avukatlık mesleğine geri dönen Cemile Eylem Kılınç açılışta şunları söyledi : “Misyonumuz, güvenilir hızlı doğru biçimde müvekkillerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüm önerileri sunularak en hızlı şekilde sonuca ulaşıp memnun olmalarıdır. Vizonumuz, çok farklı kültür ve renklerden insanların hukuki ihtiyaçlarını karşılayan en prestijli ve güvenilir hukuk bürosu olmaktır. Konularında uzman ve tecrübeli avukatlarımızla vize, göçmenlik ve vatandaşlık işlemleri. Ankara Antlaşması başvuru ve takibi. İş planları hazırlama. Tier 1, 2, 4 (öğrenci) ve Tier 5 başvuruları. İltica başvuruları ve red itirazları. İnsan hakları başvuruları. Avupa Birliği vatandaşları ve ailelerinin başvuruları. Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları, Aile birleşimi başvuruları. British vatandaşlığı başvuruları. Sürekli oturum başvuruları. Boşanma davaları. Borç başvuruları. İsim değiştirme. İş hukuku ve sözleşmeleri. Sosyal Servis ve devlet yardımları. Üst mahkeme başvuruları konularında yanınızdayız.”

İKİNCİ OFİS ISLINGTON’DA AÇILACAK

Kısa sürede Londra’nın en çok tercih edilen firmalarından biri olmayı hedefleyen KWS Hukuk Bürosu, deneyimli ve dinamik kadrosu ile dikkat çekiyor. Firma bir yıla kadar Islington bölgesinde de bir şube açmayı hedefliyor.

Avukat Cemile Eylem Kılınç’ın en büyük destekçileri kızkardeşleri, Mevsim Kılınç ve Sevgi Kılınç. Kahramanmaraş, Elbistanlı 3 kızkardeş birlikte çalışıyorlar.

Mevsim Kılınç, Kings College London University’den Felsefe diploması, BPP’iden Hukuk Diploması ve City Law School’dan savcılık diploması sahibi olması ardından üstün başarısı nedeniyle Hukukçular Odası’ndan (Inner Temple) 2 ayrı öğrenim bursu kazandı. Burs yardımı ile bir yıl içerisinde yazılı ve sözlü sınavların yanısıra, 16 sınavı da kazanan Mevsim Kılınç, “Barrister” ünvanı sahibi.

Diğer kardeşi Sevgi Kılınç da, avukatlık mesleğinin yanı sıra ofisin menajerliğini üstleniyor.

KWS Hukuk Bürosu, aynı zamanda ücretsiz danışmanlık ve yardım sağlayarak desteğe muhtaç bireylere yardımcı olmayı da amaçlamakta; avukatları ve uzmanları farklı dillerde de hizmet sunuyor. Hizmetlerinden Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Rusça, Polonyaca, Rusca, Arapca, Farsi, Urduca, Dari ve Yunanca dillerde de faydalanabilinir.

23 Kings Street (Twickenham) TW1 3SD adresinde faaliyet gösteren firmaya 020 8892 8660

numaralı telefon numarasından veya cemile@kwslaw.co.uk adlı e- mail adresinden ulaşabilecek.