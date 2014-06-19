Bir Kan Bir Hayat

Pazar günü yapılan Alevi Festivali örnek bir dayanışma etkinliğine sahne oldu. Onlarca arkadaşı, 10 yıldır lenfoma hastalığı ile mücadele eden Birkan Kekilli’ye uygun ilik bulunması için düzenlenen kampanyaya destek verdiler. Üzerlerinde ‘BİR KAN BİR HAYAT’ yazılı tişörtlerle kurulan standlarda festival ziyaretçilerine kampanyaya ilişkin bilgi veren gönüllüler, yüzlerce kişinin ‘Delete Blood Cancer’ derneği kan bankasına kayıt olarak Birkan ve diğer ilik nakli bekleyen hastalar için umut olmasını sağladılar. Arkadaşlarının uzun süredir sürdürdüğü kampanya kapsamında sanatçılardan esnafa pek çok kişinin destek verdiği Birkan için sanatçılar Özcan Türe, Mustafa Özarslan, Arzu Şahin ve Cengiz Bozkurt da yayınladıkları mesajlarla destek istemişlerdi.

BİRKAN’DAN TOPLUMUMUZA DESTEK ÇAĞRISI

30 yaşında olan Birkan uzun süredir mücadele ettiği lenfoma kanseri sürecinde iki kez ilik nakli yapılmasına rağmen iyileşemedi. Şimdi uygun donör ve ilik bulunması için donör bankasından uygun donör bekliyor. Festival alanında gazetemize bilgi veren Birkan, uygun ilik bulunması şansının, daha çok gönüllünün tükürük örneklerinin alınması ile mümkün olacağını belirterek toplumumuzun duyarlılık göstermesi çağrısında bulundu. Birkan, Türkiye ve Kıbrıslı hastaların uygun donör bulma olasılığının, diğer toplumlara göre çok daha düşük olduğuna dikkat çekti. 18-55 yaş arası ve kronik hastalığı olmayan herkesin tükürük örneği vererek, ilik nakli bekleyen hastalar için uygun olup olmadıklarını öğrenebileceklerini kaydeden Birkan, gönüllülerin www.deletebloodcancer.org.uk internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabileceklerini aktardı.

Dünyadaki lösemi hastalarının ortalama yüzde 25’i kemoterapi tedavisine yanıt vermiyor. Bu nedenle “Delete Blood Cancer” isimli sağlık örgütü kan kök hücre bankası oluşturarak donörlerden ilik örneği toplamayı hedefliyor. 22 bin civarında nakil bekleyen hastanın bulunduğu İngiltere’de, bu ölümcül hastalıkla mücadele etme ve hayatta kalabilme oranı olarak en şanssız toplum kesimlerinden birisi Türkiyeliler. Zira donör olma konusunda insanlarımızının kayıtsız kalması ve bir çok insanın sadece tükürük yoluyla yapılan testlere ilgi göstermemesi, ilik nakli bekleyenleri olumsuz etkiliyor.

Birkan’a ve Birkan gibi yüzbinlerce insana yaşama şansı vermek istiyorsanız 0740 017 59 75 numaralı telefondan İlknur Bilgin’e ulaşabilir, sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan “Bir Kan Bir Hayat” sayfasından detayları öğrenebilirsiniz.