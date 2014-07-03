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İngiltere’de müzayede pazarı büyüyor

— 3 Temmuz 2014

muzayede web.jpgİngiltere’de faaliyet gösteren antikacı ve açık arttırma işletmelerinin sayısının 9 bine ulaştığı kaydediliyor. Bu alanda faaliyet gösteren 600 dolayında üyesi bulunan The British Art Market Federation (BAMF) isimli organizasyonun verilerine göre söz konusu işletmelerin sayısı 8 bin 900’a ulaştı. 50 bin dolayında kişiyi istihdam eden sektörün dünyanın en büyük ikinci pazarı olduğuna dikkat çeken dernek, bu alanda faaliyet gösteren kişi ve firmaların yıllık satışlarının £8.5 milyarı bulduğunu belirtiyor.
ABD halen dünyanın en büyük sanat pazarı ve müzayede salonlarının bulunduğu ülke konumunda. Özellikle zengin işadamlarının ilgi gösterdiği müzayedelerde satışa sunulan eserler, yıllar içinde değerini kaybetmedikleri için yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda müzayedeler en çok ilgi gösteren işadamları başta Çinli ve Rus işadamları olmak üzere Asyalılar ile Arap zenginler oluyor. Dünyayı etkisi altına alan ekonomik durgunluğun etkisini yitirdiğine dikkat çeken uzmanlar, zenginlerin yatırım amaçlı bulundurdukları koleksiyonlarını yeniden genişletmeye başladıklarına dikkat çekiyor.

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1 Comment

  1. NHAT YÜCE 12 Mart 2017 at 4:55

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