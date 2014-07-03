İngiltere’de müzayede pazarı büyüyor
— 3 Temmuz 2014
İngiltere’de faaliyet gösteren antikacı ve açık arttırma işletmelerinin sayısının 9 bine ulaştığı kaydediliyor. Bu alanda faaliyet gösteren 600 dolayında üyesi bulunan The British Art Market Federation (BAMF) isimli organizasyonun verilerine göre söz konusu işletmelerin sayısı 8 bin 900’a ulaştı. 50 bin dolayında kişiyi istihdam eden sektörün dünyanın en büyük ikinci pazarı olduğuna dikkat çeken dernek, bu alanda faaliyet gösteren kişi ve firmaların yıllık satışlarının £8.5 milyarı bulduğunu belirtiyor.
ABD halen dünyanın en büyük sanat pazarı ve müzayede salonlarının bulunduğu ülke konumunda. Özellikle zengin işadamlarının ilgi gösterdiği müzayedelerde satışa sunulan eserler, yıllar içinde değerini kaybetmedikleri için yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda müzayedeler en çok ilgi gösteren işadamları başta Çinli ve Rus işadamları olmak üzere Asyalılar ile Arap zenginler oluyor. Dünyayı etkisi altına alan ekonomik durgunluğun etkisini yitirdiğine dikkat çeken uzmanlar, zenginlerin yatırım amaçlı bulundurdukları koleksiyonlarını yeniden genişletmeye başladıklarına dikkat çekiyor.
Haber Okunma Sayısı:
270
muzaide ba$kani ben tûrkûm avrupa ûlkesinde ikamet ediyorum veb////27 giram agirlinda renk beyaz i$lenmemi$ elmasta$im var bu konuda bana nasil yardimci olabilirsiniz ve size nasil ula$abilirim benim numaram tel 07 33 81 34 77 68 FIRACE
IMAYIL ADRESIM //muhammat-yucel@hotmail. FR