Üzerlerinden Liverpool takımının üyelik kartları çıkıyor

İngiltere Başbakanı David Cameron, Işid’in İngiltere sokaklarında vatandaşları tehdit edecek bir güce kavuşabileceği uyarısında bulundu. Telegraph gazetesine bu konuda bir makale yazan Cameron, Işid konusunda sadece insani yardımların söz konusu tehlikenin bertaraf edilmesi için yeterli olmayacağını vurguladı.

Bölgede kapsamlı askeri önlemler alınması gerektiğini savunan Cameron, gerekli müdahalelerin yapılamaması halinde İngiltere’nin de tehdit altında olacağı uyarısında bulundu.

“Akdeniz ve NATO üyesi ülkeler bir terörist devletle karşı karşıya” diyen Başbakan, makalesini şöyle sürdürdü: “Bu konuda uluslararası işbirliği yapılarak askeri önlemler alınması bir zorunluluk. İngiltere sokaklarını da hedef alabilecek bir tehdit altındayız. Böyle bir mücadelenin İslamiyeti kullananarak terörist eylemlerde bulunan bir güce karşı olduğunu görmemiz gerekiyor. İngiltere’de de İşid flamaları altında yürüyerek savaşı kazanmaya çalışanların da derhal tutuklanması gerekiyor.”

İŞİD İNGİLTERE’NİN DE SORUNUDUR

İngiliz Parlamentosu’nun ilk Kürt kökenli milletvekili Nadhim Zahawi, Işid saflarında 500 ila 700 arasında İngiliz vatandaşı Müslümanın savaştığını, ele geçirilen militanların üzerinden Liverpool Futbol kulübünün üyelik kartı gibi dökümanların çıktığını ileri sürdü.

Geçen hafta Kuzey Irak’taki Kürt bölgesini ziyaret ettiğini kaydeden Zahawi, buradaki izlenimlerini Daily Mail gazetesi için kaleme aldı. Gwer ve Mahmur gibi Işid ve Kürtler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelere giden Kürt kökenli politikacı, cihatçıların uyguladıkları terörist taktiklerin bölgede dehşet yarattığını vurguladı.

İngiltere’de doğmasına karşın Kürt kökenli bir aileden geldiğini hatırlatan Muhafazakar Parti Stratford-on-Avon milletvekili, “Kürdistan’tan getirdiği mesaj Işid sorununun halen devam ettiğidir. Irak’ın İslami bir devlet kurduklarını iddia eden militanlarla uzun ve şiddetli savaşı devam ediyor. Ve bu durum İngiltere’nin de problemidir” dedi.