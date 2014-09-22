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Diş sağlığı hayati önem taşıyor

— 22 Eylül 2014

Diş ve diş eti hastalıkları ülkemizde ve dünyada en önemli sağlık sorunları arasındadır. Ancak hayatı doğrudan tehdit etmediği için gereken önem verilmemektedir. IMG_4457IMG_4449IMG_4450

Ege Üniversitesi ve İsveç Stockholm Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun Ahmed ve Sevtap Mehri, oğulları Mesut Mehri’yi de kadroya dahil ederek 18 yıldır Haringey bölgesinde aile diş hekimliği yapıyorlar.

Diş sağlığı ve bakımının zorunluluğunu vurgulayan Dr Ahmed Mehri,  “Ağzımız bir kışlanın nizamiye kapısı gibidir. Vücudumuzun düşmanı olan mikroplar ağız yoluyla kolayca içeri yayılırlar. Bunu engellemenin en geçerli yollarından biri de diş bakımından geçiyor” dedi.

ÇİN MALI UCUZ MALZEME KULLANAN KLİNİKLERE DİKKAT

Avrupa Birliği standartları içerisinde hastalarının tedavi ve bakımlarını yapan Duckett Dental Surgery hijyen konusunda seviyeyi üst düzeyde tutuyor. Diş hekimi Sevtap Mehri, özellikle tedavi ve dolgularda kullanılan malzemelerin kaliteli olması gerektiğinin altını çizerken, Çin malı malzemelerle ucuz tedavi sunan  kliniklerden uzun süreli sağlıklı bir tedavi alınamayacağını da vurguladı.

 

Duckett Dental Surgery NHS ve devlet yardımı alan hastaların taleplerine de cevap veriyor. Acil muayene, tam ve kısmi protez, film çekimi, diş temizliği, dolgu, diş çekimi, kaplama, köprü, kanal ve kök tedavisi, 18 yaş üstüne ortodonti diye tabir edilen telle diş düzeltme ve implant uygulamalarını da başarıyla gerçekleştiriyorlar.

EN KALİTELİ HİZMETİ VERİYORLAR

Özellikle diş hekimliği konusunda dünyada iyi ün yapmış Türk hekimlerinin başarısını ve Avrupa’nın standartlarını en son kullanılan tıbbi teknolojiyle birleştirerek en kaliteli hizmeti veren Duckett Dental Surgery 627 Green Lanes, Haringey N8 0RA adresinde, The Green Dental Practice şubesi ise 701 High Rd, North Finchley N12 0BT adresinde toplumumuza hizmet veriyor. Daha detaylı bilgi için 020 8347 6490 numaralı telefondan bilgi ve randevu alabilirsiniz.

 

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1 Comment

  1. Ismail kupeli 6 Şubat 2017 at 11:51

    Mrb bana bir appointment ayarlaya bilirmisiniz

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