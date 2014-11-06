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Profesyonel hukuki hizmetin adresi: Aydın&Bright Avukatlık Bürosu

— 6 Kasım 2014

 

Aydın&Bright Solicitors

 

Geçtiğimiz aylarda Lordship Lane’de hizmet vermeye başlayan Aydın&Brights Avukatlık Bürosu, tecrübeli ve güçlü kadrosuyla hukuki sorunlarınızda çözümün en yeni adresi olarak dikkat çekiyor

419 Lordship Lane, Tottenham, N17 6AG adresinde tecrübeli avukat Aynur Celik yönetiminde hizmet veren Aydın & Bright Avukatlık Bürosu, Göçmenlik (Immigration), Ticari ve Mülki Devir ve Temlik İşlemleri (Commercial Conveyancing), Vasiyet/Miras Davaları (Wills and Probate) ve Ev Sahibi – Kiracı (Landlord and Tenant) davaları gibi alanlarda sorunularınıza profesyonel, hızlı, kalıcı ve uygun fiyatlı çözümler üretiyor.

Şimdiye kadar Göçmenlik davaları başta olmak üzere hizmet verdiği diğer bütün alanlarda bir çok davayı başarıyla sonuçlandıran Aydın&Bright Avukatlık Bürosu, kaza davaları konusunda da Kaza ve İncinme Davaları’nın uzman ismi Dynamic Claims’in deneyimli ekibini kadrosunu ekleyerek hizmet alanını daha da genişletti. İncinme davalarında (araba kazası, düşme/kayma, iş yerinde incinme/yaralanma, vb…) müvekkillerine güvenilir ve eksiksiz hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini, tüm elamanlarının yeterli birikim ve donanıma sahip olduklarını ve en önemlisi tazminatlardan her hangi bir kesinti yapmadan, tazminatın %100 müvekkilerine kaldığını belirten Avukat Aynur Çelik,  “İşimizdeki kalitemiz, üzerinde çalıştığımız davalardaki çok yüksek başarı oranlarımızla da sürekli olarak kanıtlanmaktadır”. diyerek kaza davalarında iddialı olduklarını dile getirdi.

Göçmenlik ve Vatandaşlık Davaları’ndan, Ankara Anlaşması’na Aile Birleşimi ve Evlilik Başvuruları’ndan, İş yeri alım-satım davalarına, itiraz davalarından Kaza Davaları’na kadar her türlü hukuksal sorunlarınız için size bir telefon kadar yakın olan Aydın&Bright Avukatlık Bürosu’nu 020 8801 1711 telefon numarasından, info@aydinbright.com e-mail adresinden ulaşabilir yada büroyu ziyaret edebilirsiniz.

 

 

 

 

Resim altı

Aydın&Bright Solicitors, üstlendiği davalarda elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor

 

 

 

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1 Comment

  1. Dogan 13 Mart 2017 at 2:19

    Merhaba
    Beni psikolojik olarak yıprandım mahkeme tarafından kısaca 4 yıldır mahkeme çocuklarımı kasıtlı olarak göstermiyorlar tazminat davası açılabilir mi?
    Teşekkürler

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