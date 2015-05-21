Britanya’da Türk vatandaşları 30-31 Mayıs’ta oy verecek

Birleşik Krallık’taki Türk vatandaşları 30-31 Mayıs tarihlerinde sandık başına gidecek.

Türkiye’de 7 Haziran’da yapılacak milletvekili seçimi için Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk vatandaşları 30-31 Mayıs tarihlerinde Londra ve Edinburgh’da sandık başına gidecek.

Türk vatandaşları, İngiltere’nin başkenti Londra’da Olympia Sergi ve Konferans Merkezi’nde, İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da ise Edinburgh Başkonsolosluğu çalışma ofisinde oy kullanabilecek. Oy verme işlemi iki gün de 10.00-19.00 saatlerinde yapılacak ve vatandaşlar istedikleri saatte oy kullanabilecek.

BU SEÇİMDE RANDEVU SİSTEMİ YOK

Geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi bu yılki seçimde randevu sistemi uygulanmayacak. Oy kullanmak için seçmen yeterliliğine sahip olmak ve adres beyanında bulunup Londra veya Edingburgh’da kayıt yaptırmış olmak gerekiyor. Oy kullanmak için T.C. Kimlik numarasının olduğu nüfus cüzdanı yada pasaport gerekiyor. T.C. Londra Konsolosluğu konuyla ilgili facebook sayfalarından düzenli olarak bilgi veriyor.

NEREDE OY KULLANACAKSINIZ?

Oy kullanmak için iki nokta var; Londra ve Edinburg. Edinburgh’un seçim bölgesi yalnızca İskoçya değil. İskoçya, Kuzey İrlanda ve İngiltere’nin kuzeyi Edinburgh sandığında oyunu kullanacak. Bu bölgeler dışındaki vatandaşlar Londra sandığında oyunu kullanacak. Vatandaşlar seçim bölgesine gitmeden önce www.ysk.gov.tr adresinden nerede oy kullanacaklarını teyit edebilirler.

OYLARIN SAYIMI TÜRKİYE’DE

Yurtdışında kullanılan oyların sayımı kanunen yurtdışında yapılamıyor. Kamu görevlileri ve siyasi parti temsilcilerinin refakatiyle oylar Türkiye’ye gönderilecek.

Birleşik Krallık’ta 81 bin 643’ü Londra’da, 2 bin 915’i ise Edinburgh’da olmak üzere toplam 84 bin 558 kayıtlı seçmen bulunuyor.

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