İngiltere’de yaşayan Türkler piknikte bir araya geldi

Perakende sektörü yılbaşı satışından memnun— 13 Ocak 2017
İngiltere’de perakende sektöründe mağaza ve internet üzerinden satışlar Noel ve yılbaşı öncesinde, Brexit sonrası endişelerine rağmen artış gösterdi.
Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını bir araya getirmek amacıyla “Gençlik Pikniği” adıyla etkinlik düzenledi. Ülkenin en büyük parkı olan Hyde Park’ta düzenlenen pikniğe her yaş grubundan çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.
Katılımcıların kendi yiyeceklerini getirdiği piknikte tüm vatandaşlara Türk bayraklı ve arkasında “Türkiye” yazılı tişörtler dağıtılırken, kuruyemiş ve meşrubat ikram edildi. Bazı katılımcıların özellikle kırmızı-beyaz kıyafetleri tercih etmeleri renkli görüntüler oluşturdu.
Etkinlikle ilgili basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Emirhan Yorulmazlar, hem Londra hem de İngiltere’nin diğer şehirlerinden etkinliğe katılım olduğunu belirterek, “19 Mayıs’ı kutlamak ve İngiltere’deki toplumumuzla biraraya gelmek için bu organizasyonu düzenledik” diye konuştu.
İngiltere’de uluslararası bir şirkette çalışan Serap Krause, ülkenin Essex bölgesinden 1,5 saat süren yolculuk sonrasında piknik alanına ulaştıklarını belirterek, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Krause, “Piknik yeri de çok iyi ayarlanmış, çocuklar oyun oynuyor, geldiğim için çok mutluyum. Hava da çok güzel, bugün yağmur yok” dedi.
Akademisyen Reyhan Lütman da 25 yıldır Londra’da yaşadığını belirterek, “Bunca yıldır ilk defa böyle bir etkinlik yapıldığını görüyorum. Türk toplumunun biraraya gelmesi 25 yıldır benim özlemimdi. Katılanlar çok mutlu. Toplum biraraya geldi. Başka kişilerle tanışıyoruz böyle etkinlerde. Bu tür etkinliklerin devam ettiğini görmek isteriz” ifadesini kullandı.
İngiltere’nin farklı kentlerinde yaşayan Türk vatandaşlarının birbirleriyle tanışarak sohbet etme fırsatı bulduğu pikniğe başta İngiliz, İspanyol ve Almanlar olmak üzere yabancı misafirler de katıldı.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Londra’ya gelmek istiyorum ama tek başımayim bana orda yardım edebilecek biri varsa 05422921517 den ulaşın ben yardım ederim desin yeter