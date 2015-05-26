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İngiltere’de yaşayan Türkler piknikte bir araya geldi

— 26 Mayıs 2015

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Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını bir araya getirmek amacıyla “Gençlik Pikniği” adıyla etkinlik düzenledi. Ülkenin en büyük parkı olan Hyde Park’ta düzenlenen pikniğe her yaş grubundan çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Katılımcıların kendi yiyeceklerini getirdiği piknikte tüm vatandaşlara Türk bayraklı ve arkasında “Türkiye” yazılı tişörtler dağıtılırken, kuruyemiş ve meşrubat ikram edildi. Bazı katılımcıların özellikle kırmızı-beyaz kıyafetleri tercih etmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

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Etkinlikle ilgili basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Emirhan Yorulmazlar, hem Londra hem de İngiltere’nin diğer şehirlerinden etkinliğe katılım olduğunu belirterek, “19 Mayıs’ı kutlamak ve İngiltere’deki toplumumuzla biraraya gelmek için bu organizasyonu düzenledik” diye konuştu.

İngiltere’de uluslararası bir şirkette çalışan Serap Krause, ülkenin Essex bölgesinden 1,5 saat süren yolculuk sonrasında piknik alanına ulaştıklarını belirterek, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Krause, “Piknik yeri de çok iyi ayarlanmış, çocuklar oyun oynuyor, geldiğim için çok mutluyum. Hava da çok güzel, bugün yağmur yok” dedi.

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Akademisyen Reyhan Lütman da 25 yıldır Londra’da yaşadığını belirterek, “Bunca yıldır ilk defa böyle bir etkinlik yapıldığını görüyorum. Türk toplumunun biraraya gelmesi 25 yıldır benim özlemimdi. Katılanlar çok mutlu. Toplum biraraya geldi. Başka kişilerle tanışıyoruz böyle etkinlerde. Bu tür etkinliklerin devam ettiğini görmek isteriz” ifadesini kullandı.

İngiltere’nin farklı kentlerinde yaşayan Türk vatandaşlarının birbirleriyle tanışarak sohbet etme fırsatı bulduğu pikniğe başta İngiliz, İspanyol ve Almanlar olmak üzere yabancı misafirler de katıldı.

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1 Comment

  1. Nuh karabacak 8 Ocak 2017 at 8:22

    Londra’ya gelmek istiyorum ama tek başımayim bana orda yardım edebilecek biri varsa 05422921517 den ulaşın ben yardım ederim desin yeter

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