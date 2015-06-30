Londra’da altın fiyatları Türkiye ile aynı

Wood Green ana caddesinde hizmet veren Ozan Kuyumculuğun sahibi Hasan Ozan 2004 yılından beri kuyumculuk sektöründe. Ozan Kuyumculuk olarak 5 yıldır Wood Green High Street üzerinde hizmet veriyor.

Ozan Kuyumculuk’un sahibi genç işadamı Hasan Ozan sorularımızı yanıtladı:

“İSTEĞE GÖRE ALYANS DİZAYN EDİYORUZ”

Ozan Kuyumculuk mağazasında müşterilerinize ne gibi ürünler sunuyorsunuz? Ürünleriniz yalnızca Türkiyelilerin tarzına mı hitap ediyor?

Ürünlerimiz herkese hitap ediyor. Avrupalılara, Türkiyelelere herkese hitap ediyor.Altın, pırlanta, gümüş, pilatinyum, saat çeşitlerimiz var. Her türlü altın tamiride yapılıyor. Özel siparişlerde alıyoruz. Müşterinin özel bir isteği olursa, özel bir alyans isterse isteğine göre yapabiliyoruz. Kırık, dökük bir altını varsa ve satmak isterse direk Türkiye’deki alış fiyatına alıyoruz.

“SAAT TAMİRATI YAPIYORUZ”

Diğer kuyumculardan farklı bir hizmetiniz var mı?

Evet diğer kuyumculardan farklı olarak biz bütün değerli mücevher ve değerli saatleri alıyoruz. Birçok kuyumcuda bu tür hizmet yoktur. Biz Rolex saatlerin tamiratını, servisini yapıyoruz. Satmak istersede alıyoruz, bizden satın almak isterseler burda Rolex saatlerimiz mevcut. Biz bütün saatlerin tamiratını, servisini yapıyoruz. Büyütme küçültme, pillerini değiştirme gibi işlemleri yapabiliyoruz. Özel istedikleri bir saat varsa onu da temin edebiliyoruz. Saattığımız bütün saatlerin Londra bayisiyiz. Citizen, Police, DKNY gibi bütün markaların bayisiyiz.

“TÜRKİYE’DEKİ ALIŞ FİYATINA SATMAK İSTEDİĞİNİZ ALTINLARI ALIYORUZ”

Kişiye özel alyansı nasıl yapıyorsunuz?

Müşteri isterse kendisi çizebilir. Bize getirebilir. Herhangi bir modelin fotoğrafını internetten yada herhangi bir yerden çekip gösterebilir. Bizde müşterimizin hayalini gerçekleştirebiliriz. Eğer müşterimiz kendisi bir model yaratmak isterse onu da yapabiliriz. Örneğin bize gösterdiği fotoğrafta alyans sarı renkteyse onu beyaz altından yapabiliriz, taş koyabiliriz. Tasarımda limit yok. İstedikleri gibi dizayn edebiliriz. Eğer üstüne pırlanta isterlerse pırlanta koyabiliriz. İstedikleri ayarda altında kullanabiliriz. 14 ayar, 18 ayar, 24 ayar hiç farketmez. Biz müşterimizin istedikleri hizmeti vermek için buradayız.

“ALTIN TÜRKİYE’NİN TATİL BELDELERİNDE LONDRA’DAN DAHA PAHALI”

Ozan Kuyumculuk’tan sadece düğün alışverişi yapılmıyor sanırım?

Hayır sadece düğün alışverişi yapılmıyor. Her türlü özel günlerinde müşterilerimiz bize gelirler. Anneler günü, sevgililer günü, evlilik yıldönümleri, babalar günü, sevdiklerine sürpriz bir hediye almak istediklerinde bize gelirler.

Altın fiyatlarınız Türkiye ile aynı mı?

Türkiye ile aynı fiyata satıyoruz ve alıyoruz. Bazı müşterilerimiz Türkiye’den daha pahalıya altın alıyorlar. Türkiye’den aldığı altında ile ilgili bir sorun yaşadığında Türkiye’de o altını bir sene sonra tekrar tatile gittiğinde götürebilir. Türkiye’deki kuyumcu onu kabul etmez. Bir müşterimiz Türkiye’den pırlanta almış, pırlanta demeye bin şahit ister. Ama Türkiye’de tatil moduyla onu almış. Buraya gelince kötü bir ürün aldığını farkına varmış ama artık çok geç olmuştu.

Türkiye’de altının daha ucuz olduğu düşüncesi ne kadar doğru?

Bizde Türkiye’den alıyoruz ürünlerimizi. Londra’ya getirip Türk müşterimize satıyoruz. Ve burda kuyumcular arasındaki rekabet fiyatlarımızı zaten belli bir seviyede tutuyor. Türkiye’den daha yüksek fiyata satmıyoruz. Bodrum, Çeşme, Fethiye gibi tatil beldelerinde bizim fiyatlarımızdan çok daha yüksek fiyata altın satıyorlar. Müşterilerimiz Türkiye’den aldıkları ürünlerin fiyatlarını bizdeki fiyatlarla karşılaştırdıklarında daha pahalıya aldıklarını farkediyorlar.

“YAZ KAMPANYAMIZ BAŞLADI”

Özel bir kampanyanız var mı bu aralar?

Yaz kampanyamız başladı. Bütün saatlerde yüzde 20’ye varan indirimler yapıyoruz. Pırlantalarımızda yüzde 30’a varan indirimlerimiz var. Özel günlerinde Ozan Kuyumculuk’u tercih ederlerse bizde onlara en iyi fiyatı garanti ediyoruz. Şu anda Londra’da en uygun fiyatları sunan kuyumculardan birtanesiyiz. Bizi Londra dışından tercih eden müşterilerimiz var.