Avukat Fidan Osoy’dan ‘boşanma davası’ uyarısı

Uzman Avukat Fidan Osoy, evliliği iyi yürümeyen çiftlerin boşanma davası açmadan önce iyi düşünmeleri gerektiğini belirterek, ani kararlar almadan önce meditör (aile danışmanlığı) tavsiyesinde bulunuyor. Av. Osoy, ayrılmadan önce ‘geçici ayrılığın denenmesini’ de öneriyor.

Advantage House 273 Fore Street Edmonton N9 0PD adresinde hizmet veren Advantage Solicitors avukatlarından Fidan Osoy “boşanma ve ayrılık”la ilgili şu bilgileri verdi:

“Bir evliliğin bozulması travmatik, stresli ve zor dönemlere girmenize yol açabilir. Boşanma işlemlerine başlamayı düşünmeden önce, bunun tek yol olduğuna emin olmanızı kesinlikle tavsiye ederiz.

Alacağınız ani kararlar aile birliğinizi dezavantajlı duruma sokabilir. Şayet aile birliğini koruma olasılığınız varsa arabulucu, (mediatör), danışmanızı tavsiye ederiz. Barışma ihtimaliniz varsa, eşler beraber yada ayrı ayrı mediatör’e başvurabilirsiniz. Mediatörler profesyonel danışmanlardır ve aile kurumunuzun sağlıklı devam etmesi için yapıcı tavsiyelerde bulunurlar fakat evlilik kurumunun tamamen bitmesi durumunda gene yapıcı tavsiyelerde bulunarak ilişkinizin arkadaş çervesi içinde bitmesine yardımcı olurlar. Aile içi ilişkinizdeki her türlü sorunları kendilerine rahatlıkla danışabilirsiniz ve konuştuğunuz herşey gizlilik çerçevesi içinde sürdürülür.

Şayet dilerseniz geçici ayrılığı deneyebilirsiniz. Bu size, bir süreliğine ayrı yaşayıp, evliliğin tam olarak bitip bitmediğini değerlendirme fırsatı verir. Bu deneyim size evliliğinizin şayet tamamen bitmesi durumunda hayatınızı nasıl sürdüreceğiniz konusunda deneyim kazandırır. Buda evliliğinizi bitirip bitirmek istemediğiniz konusunda emin olmanızı sağlar. Şayet kararınız evliliğinizin son bulması yönünde olursa o zaman tek seçeneğiniz kalır bu da boşanma işlemlerine başlamak olur.

Advantage Solicitors’da boşanma ve ayrılmanın yaratacağı acıyı bitiremesek de, size doyurucu bilgiler vereceğimizi garanti ederiz. Şartlarınız ne olursa olsun size boşanma ve ayrılma konusunda destek verecek uzman, aile sorunları konusunda tavsiyelerde bulunacak avukatımız mevcut.

Şirket mal varlıkları, yurtdışı vakıflar ve yurtdışı mal varlığı gibi komplike fınansal davalar konusunda her türlü tavsiyeler verilir. Farklı uzmanlık alanlarını içeren ağımız sayesinde her türlü tavsiyeleri alanlarında uzman kişilerden almanız mümkün. Bu uzmanlar muhasebeciden tutun bağımsız finans danışmanlarına, sigorta uzmanlarına kadar uzanıyor. Davanız her ne kadar basit, ya da karmaşık olursa olsun, boşanmaya karar verdiğiniz anda, ya da ayrılma aşamasında haklarınızın ne olduğunu bilmek istiyorsanız, size aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz:

 Boşanma sureci

 Boşanma sonucundaki maddi haklarınız

 Çocuklarınizın velayet durumu

Davanız hassasiyet, anlayış ve gizlilik çerçevesi içinde ele alınır. Hizmet anlayışımız, endişelerinizi anlayışlı bir şekilde dinleyip, gerektiğinde sizi yönlendirip, boşanma ya da ayrılmanız sürecinde size destek vermektir. Şayet evliliğinizin bittiğini düşünüyorsanız, ileriye dönük atmanız gereken en iyi kararın ne olduğuna karar vermenizde yardımcı olabiliriz.

Advantage Solicitörs’da boşanma avukatı ile yarım saat ÜCRETSİZ randevu imkanı sunuyoruz. Bu sizin için, aile avukatımızla görüşme fırsatı ve konuyu daha ileriye götürüp götürmeme konusunda karar vermenizi sağlar. Randevu gizlilik çerçevesi içinde yürütülür ve konuşmalar siz ve avukatınız arasında kalır. Şayet karar vermeniz durumunda konuyu takip ve nasıl ileriye götürmeniz konusunda tavsiyelerimize isteğiniz dahilinde devam ederiz.”