A level sonuçları açıklandı

Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği üniversite yerleştirme sınav sonuçları geçtiğimiz Cuma günü açıklandı. Eğitimciler Forumu vakfı başkanı Hüseyin Düzgün sınav sonuçlarını değerlendirdi.

“Eğitimciler Forumu olarak hem orta eğitimi bitirme sınavlarından (GCSE), hem de üniversite yerleştirme sınavlarından (A-level) başarılı notlar alan sevgili öğrencilerimizi ve onları çok seven anne-babaları kutluyoruz. Çocuklarımız her yıl daha iyi sonuçlar almalarına rağmen ulusal çapta hala ortalamanın çok altında akademik başarı göstermeye devam ediyor. Türkçe ve Kürtçe konuşan çocuklarımızın en az iki dilli ve iki kültürlü olmalarının sağladığı avantajlar var. Bunun yanısıra çeşitli zorluklarla da karşı karşıya kalıyorlar. Başta okulların ve ailelerinin düşük beklentileri, okullarında aldıkları eğitimin ulusal çapta kıyaslandığında daha düşük seviyede olması, konut, ırkçılık, anne- babaların göçmenlikten kaynaklanan uyum sorunu ve sağlık problemleri öne çıkıyor. Ayrıca velilerin İngiliz eğitim sistemini yeteri kadar kavrayamamaları, anlayabilmek için de çok çaba göstermemeleri, 16 yaşındaki GCSE ve16 – 18 yaş arasısındaki As ve A-level sınavlarını bilmemeleri de var. Öyle olunca veliler çocuklara tam zamanında, doğru destek veremiyorlar, müdahale edemiyorlar.

TÜRKÇENİN ÖNEMİ

A-level Türkçe sınavından alınan A veya B notlarıüniversiteye girişte ciddi katkı sunuyor. Alınacak bir A ile onbinlerce öğrenciyi eleme, öne geçme ve üniversiteye kabul edilme şansı doğuruyor.

Normalde GCSE Türkçe yapan bir öğrenci doğal olarak A-level Türkçe de yapıyor. Türkçe dersini tercih etmeyen çok sayıda öğrencimiz kendilerine avantaj sağlayacak büyük bir fırsatı kaçırıyorlar. Bu derslerle ilgili kaynaklar ve yayınlanmış 3 kitabımız, web sitemizin ‘Yayınlarımız’ bölümünden ücretsiz olarak indirilip, ders programı olarak takip edilebilinir: www.educatorsforum.co.uk

Çocuklarımızın GCSE Türkçe ve A-level Türkçe derslerini almalarını teşvik etmek de anne-babalara düşüyor.

Bilinmesi gereken bir nokta da, evde Türkçe konuşmak tek başına bu sınavlardan yüksek not almanın garantisini vermiyor. Mutlaka kitaptan bir sınav programı izlenmelidir. Tıpkı Fransızca, Almanca, Rusça öğrenir gibi disiplinli, sistemli olmak gerekir. Ne yazıkki hala Türkçeden iyi not alma oranı diğer dillerden iyi not alma oranından daha düşük. Türkçeyi zaten konuşan çocuklarımız, sınavın kendileri için çok kolay olacağını sanıyorlar ve aşırı güvenle yeteri kadar hazırlanmıyorlar. Çünkü sınav okuma, yazma, dinleme ve konuşmayı içeriyor. Öğrencilerimize diğer derslere oranla daha az zaman ve emekle çok iyi bir not alma şansını kullanmalarını öneriyoruz.

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Artık her üç kız öğrenciden biri üniversite eğitimi alıyor. Bu yıl 409 bin öğrenci direk olarak üniversiteye kabul edildi. Bunların yarısından çoğu kız öğrenciler oldu. UCAS’ın müdürü Mary Cook, günümüzün erkek öğrencileri yeni bir avantajsız ve zayıf grup oluşturmuş durumdadır, diyerek, bu durumu gözönünde bulundurmaları ve önlem almaları için aileleri ve okul yöneticilerini uyarıyor. Kızların başarısı zaten daha ders seçimlerinde kendini gösteriyor. Örneğin iyi bir üniversite bölümünü kazanmak için gerekli olan İngilizce dersini seçen öğrencilerin %72’si kız.

SINAVDAN YETERLİ NOTLARI ALAMADIYSANIZ BİR YOL DAHA VAR: CLEARING

Bir telefon hayatınızı değiştirebilir. UCAS ( The universities and Colleges Admissions Service) İngiltere’deki bütün üniversitelere başvuru ve bilgi/danışma işlemlerini sağlayan kuruluştur. UCAS Track websitesine girip hemen bir Clearing numarası alın. Bu sitede kontenjanlarını henüz dolduramayan ve sizin gibi yeni öğrencileri Clearing yoluyla alacak olan üniversitelerin listesi var. Araştırmanızı yaptıktan, tercihlerinizi değerlendirip istediğiniz bölüme karar verdikten sonra daha fazla bilgi için verilen telefonu arayın. Yalnız telefon açmadan önce kişisel bilgilerinizi (personal statement) ve neden bu bölümü istediğinizi, bu üniversiteyi neden tercih ettiğinizi kendi kafanızda ve cümlelerinizde hazırlayın. İnternet üzerinden başvuru formunu, Clearing numaranızı, sınav sonuçlarınızı doldurup yollayın, hemen arkasından da Clearing Helpline’ı arayıp kurs hakkında Course Adviser’dan bilgi alın, başvurunuzun sonucunu takip edin. Eylüle kadar zamanınız var ama acele edin, kontenjanlar kapılmasın.

UCAS’tan AİLELERE

Çocuklarına daha fazla destek vermek isteyen ve İngilizce bilen aileler için bir site var: www.ucas/parents

İngilizce bilmeseniz bile bir tercüman yardımıyla bu siteden her türlü bilgi ve danışmanlık alabilir, çocuğunuza yardımcı olabilirsiniz.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAMAYAN GENÇLERİMİZİN ÖNÜNDE 4 YOL VAR

1) Yukarıda ayrıntısını verdiğimiz Clearing yolunu denemek.

2) Gelecek yıl sınavlara yeniden girmek için karar vermek. Daha disiplini, daha sistemli, azimli ve bilinçli olmak ve daha şimdiden araştırmalara başlamak.

3) Üniversite bana göre değil, diyorsanız, hem çalışıp para kazanmak hem de iş garantili kısa kurslara devam etmek çok yaygın. Turizmden, tamir, inşaat, sağlık, yemek, çocuk ve yaşlılara bakım, müşteri temsilcisi, satış elemanı, otelcilik, muhasebe, spor hocalığı gibi iş garantili kurslar sizi bekliyor: Apprenticeship ve Vocacational Training için araştırma yapmaya başlayabilirsiniz.

4) Tüm yukardakilere boş verip yüzbinlerce çaresiz, umutsuz, amaçsız, suç işlemeye veya suça maruz kalmaya meyilli işsiz gençler ordusuna katılıp devlet yardımıyla kıtkanaat geçinebilirsiniz. Bu da kimseye tavsiye edilmez.

Toplumumuz sizden, eğitimi tercih etmenizi, kendinize güvenli, huzurlu ve mutlu gençler olamınızı istiyor.”

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AS ve A Level Nedir?

Zorunlu eğitimi sona eren ve 16 yaşında GCSE sınavına girmiş olan bir çocuk, İngiltere’de yasal olarak, eğer isterse, okumayı bırakıp calışmaya başlayabilir. Fakat öğrencilerin çok büyük bir çoğunluluğu A level ve ona eşit kalifikasyonlar için kolejlerde, 6th Form Kolejleri’nde veya Further Education Kolejleri’nde eğitimlerine devam ederler.

Üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler, 16 yaşından sonraki ilk yıl AS Level için az 3 ders seçip bir yıl boyunca sadece bu dersleri okurlar ve bu ilk yılın sonunda AS level (Advanced Subsidiary) sınavına katılırlar.

İkinci yılda ise AS level için seçtikleri derslere devam ederek A Level sınavına girerler. Bu derslerden iki yılda aldıkları notlara göre üniversiteye kabul edilirler.

AS ve A Level, Türkiye’dekinden çok daha farklı bir sistem olduğu için, bu sistem bizim velilerimize oldukça karışık gelmektedir.

Kısaca özetlersek, bir üniversiteye girebilmek için en az 3 A Level veya dengi kalifikasyon gerekmektedir.

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SINAV SONUÇLARINA KISA BİR BAKIŞ

Bu yıl en yüksek not olan A* ve A kazanma oranı%25.9 oldu.

Öğrenciler en çok sırasıyla Matematik, İngilizce, Biyoloji, Psikoloji, Tarih ve Kimya derslerini tercih ettiler.

Sınava giren öğrencilerin %8’i A* aldı.

Müzik, Yabancı Diller, Dizayn ve Teknoloji derslerinin seçimlerinde düşüşler görüldü. Özellikle Fransızca ve Almanca bu yıl pek popüler değildi. Örneğin Galler’de sadece 128 öğrenci A-level Fransızca dersi almış.

İngiliz üniversitelerinin prestiji çekim kaynağı olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği üyesi olan veya olmayan yabancı öğrenci sayısı bu yıl da artış gösterdi.