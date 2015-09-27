Dr. Wang: “Çin’in doğal yöntemleriyle onlarca hastalığı tedavi ediyoruz”

Yasemin Bakan

Çin Cumhuriyeti’ndeki Jilin Üniversitesi’nde Çin ilaçları (Chinese Medicine) bölümünde okuyan doktor Yan Wang, 5 yıllık eğitiminin ardından 1 yıl hastanede staj yapmış. 30 yıldır geleneksel Çin ilaçları alanında doktorluk yapan Wang, Edmonton Alışveriş Merkezi’ndeki sağlık merkezinde onlarca hastalığa doğal ilaçlarla tedavi yöntemi sunuyor.

ÇİN’DE HASTANELERDE KULLANILIYOR

Eğitiminiz boyunca üniversitede ne öğrendiniz?

Çin’de binlerce yıldır kullanılan geleneksel doğal tedavi yöntemlerini öğrendik. Akupunktur, bitkisel çaylar, masaj, refleksoloji gibi birçok hastalık tedavi yöntemini üniversitede aldığım 6 yıllık eğitimim boyunca öğrendim. Bu yöntemler Çin’de tıbbi tedavilerin yanı sıra hastanelerde de kullanılıyor.

Buraya herhangi bir sağlık sorunuyla gelen kişiye ne gibi tedavi yöntemleri sunuyorsunuz?

Önce sorununu öğreniyoruz. Sonra akupunktur, bitkisel çay, şişe çekme (cupping) ve masajdan oluşan bir tedavi uygulamaya başlıyoruz. Hangi bitkisel çaya ihtiyacı olduğu hastalığına göre değişir.

ÇİN’İN BİTKİSEL ÇAYLARI HER DERDA DEVA

Sizin kullandığınız bitkisel çaylar marketlerde gördüklerimizden farklı.

Bu çaylar Çin’den geliyor. Bitkisel çaylar birçok hastalığı tedavi etme gücüne sahip. Çin’de geleneksel bir yöntemdir bu çayları içmek. 5000 yıldır her evde kullanılır.

Hastalıkların kaynağı genel olarak nedir?

Hastalıklar genelde çok fazla stres sıkıntıdan kaynaklanır. Çok fazla stres yaparsanız vücudunuz bir süre sonra direncini yitirir. Stres birçok hastalığın kaynağı. Ağlamak ve birileriyle konuşmak böyle durumlarda çok önemli. İçinizden atmış oluyorsunuz. Masaj, akupunktur, rahatlamanızı sağlayacak bitkisel çaylarda sizin o stresli dönemi atmanıza yardımcı olur.

REFLEKSOLOJİ TÜM VÜCUDU TEDAVİ EDİYOR

Refleksoloji hakkında bilgi verir misiniz?

Vücuttaki tüm organlara ayak altından ulaşıyoruz. Ayağın altına spesifik bölgelere baskı yapılarak yapılan masajla hasta olan organı tedavi ediyoruz.

Egzama, mantar, sivilce gibi cilt problemlerin nasıl tedavi ediyorsunuz?

Çin’den ithal ettiğimiz kremlerimiz var. Artı içten tedavi için kişiye göre tespit edeceğimiz bitkisel çay öneriyoruz.

KİLO KAYBETMEK İSTEYENLERE AKUPUNKTUR VE ÇAY

Kilo vermek isteyenlere öneriniz nedir?

Bunun için akupunktur ve Oolang çayı öneriyoruz. Bu çayı ne kadar içeceği kişiye göre değişir.

Doktor Yan Wang’a ulaşmak için:

Chinese Medical Centre

7 the Concourse Edmonton Shopping Center, N9 0TY

Tel: 020 8803 0950

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ÇİN İLAÇLARI HANGİ HASTALIKLARI TEDAVİ EDİYOR?

Cilt hastalıkları, Alerji, Psikolojik sorunlar, Korku, Mide sorunları, Romatizma, Tansiyon, Hemoroid, Prostat problemleri, Baş dönmesi, Migren, Düşük Sperm Sayısı, Bebek düşükleri, Kısırlık, Stres, Felç, MS, Uykusuzluk, Siyatik gibi onlarca hastalığını tedavisi Chinese Medical Centre’da yapılabiliyor.

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BİR TANE VÜCUDUMUZ VAR, ONA İYİ BAKMALIYIZ

Çin’de bir inanış vardır. Bir tane vücudumuz var. Bu vücuda iyi bakmak zorundayız. Herşeyden önce en önemli şey sağlıklı bir vücuda sahip olmaktır. Vücudunuzun ying-yang dengesi bozulursa hasta olursunuz. Tıbbi yöntemlerin yanı sıra Çin’in geleneksel yöntemleri de bu hastalıkları tedavi etmekte etkilidir.