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İADD’den Atatürk’ü anma söyleşisi

— 13 Kasım 2015

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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bakış açısı ile günümüzde yaşanan sorunlara çözüm aramak isteyen Londralılar İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneğinin etkinliğinde bir araya geldi.

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Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım öncesi ve sonrasında birçok anma etkinliği düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda onlarca kişi “Kemalist yaklaşımla günümüz sorunlarına bakış ve çözümler” başlıklı söyleşi ile 8 Kasım Pazar günü Azerbaijan House (Azerbaycan Evi)’de bir araya geldi. Yöneticiliğini İADD Başkan Yardımcısı Gönül Cilasun’un yaptığı söyleşide duayen televizyon ve radyo program yapımcısı Turan Erdemgil ve Araştırmacı yazar Abdullah Nihat Yılmaz birer konuşma gerçekleştirdi.

Bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin Hümeyra Aksoy tarafından okunmasının ardından başlayan konuşmada ilk söz TRT ve BBC televizyon ve radyolarında programlar yapan Turan Erdemgil’in oldu.

Turan Erdemgil bu gibi anma günlerinin dramatik cümleler ve duygusal ifadeler ile ifade edilmesine gerek olmadığını belirterek, “Atatürk’ü gerçek ten anlayabiliyor muyuz?” diye sordu. Atatürkçülüğün sürekli olarak ileriye bakan ve akıl odaklılık olduğunu ifade eden Erdemgil, Kemalizmin Osmanlı Devletinin son dönemlerinde orta çıktığının ve yeşererek filizlendiğini söyledi. Deneyimli yapımcı Erdemgil, Türkiye üzerinde karanlık bir siyaset yapıldığını, AKP’nin tamamen bir proje partisi olarak ülkeyi felakete ve bölünmeye sürüklediğini ifade etti. Erdemgil’in ardından söz alan Abdullah Nihat Yılmaz, kuruluş döneminde ülkede demokrasinin tam anlamıyla hükmedebilmesi için emperyalizmden kurtulmanın yetmediğini bunun için de Atatürk’ün toprak reformları yaparak feodalizmi sonlandırdığını açıkladı.

Burçak Dikmen’in şair Süleyman Apaydın’a ait olan ‘Yıkın heykellerimi’ adlı şiiri okumasının ardından söz hakkı alan ev sahibi Azerbaijan House Başkanı Dr. Ali Tekin Atalar, Azerilerin Atatürk’e olan hayranlığından bahsederek, Atatürk için yazılan ve seslendirilen opera ve türkülerin dinletisini paylaştı. Etkinlik davetlilere Atatürk’ün en sevdiği yemeklerin ikramı ile son buldu.

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1 Comment

  1. Pingback

    Ata’yı Anma ve Anlama Programı / Basın haberleri – İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği

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