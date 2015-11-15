Artık ağrısız diş cerrahisi mümkün

Diş ve diş eti tedavilerinde yüzyılın icadı olarak kabul edilen lazer tedavisi ile hastalarına hizmet veren Duckett Dental Surgery kliniği diş hekimi Ahmed Mehri, lazerle yapılan tedavi sürecini anlattı. Lazer uygulamasının 1960’lı yıllardan beri tıp alanında kullanıldığını belirten Mehri, yakın zamana kadar diş hekimliği alanında sadece diş beyazlatma ve yumuşak doku operasyonlarında kullanılan lazerin artık daha geniş alanlarda kullanıldığını açıkladı.

17 YILDIR HİZMET VEREN AİLE DİŞ KLİNİĞİ

Sert dokuda titreşim yapmaması ve küçük müdahalelerde anesteziye gerek duyulmaması sebebiyle lazer uygulamaları, diş hekimi korkusu olan her yaş grubu hasta için en ideal tedavi yöntemi olmanın yanı sıra diş hekimi korkusuna da son veriyor.

17 yıldır Haringey’de bulunan kliniğinde Diş hekimi Ahmed Mehri, eşi diş hekimi Sevtap Mehri ve oğulları Mesut Mehri ile ailece diş hekimliği alanında kullanılan en son teknolojiyle hastalarını tedavi ediyor. NHS ve devlet yardımı alan hastalara da hizmet veren Duckett Dental Surgery, 627 Green Lanes, Haringey N8 0RA adresinde yer alıyor. Daha detaylı bilgi için 020 8347 6490 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir.

LAZER DİŞ TEDAVİSİ NEDİR?

Atomize su spreylerinin, lazer enerjisi ile birleşmesi sonucunda elde edilen hidrokinetik enerji prensibi ile çalışan diş lazeri ile hem diş minesi gibi insan vücudundaki hem en sert doku hem de damak ve diş eti gibi yumuşak dokular üzerinde kullanıyor. Lazer teknoloji ile yapılan başlıca tedaviler, diş çürüklerinin temizlenmesi, kanal tedavileri, dolgu tedavileri, çene kemiğinde ve dişetinde her türlü cerrahi işlem, dişetinin şekillendirilmesi, estetik diş tedavileri, hassas dişlerin hassasiyetinin giderilmesi ve koyu renkli diş etlerinin renginin açılması şeklinde. İmplant tedavisinde de kullanılan lazer teknolojisi ile cerrahi işlem aşamaları basitleşmekte ve tedavi genelinde zaman kazanılmaktadır.