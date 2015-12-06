Türkçe eğitim veren ilk ve tek TIR şoför okulu açıldı

Avrupa ve Britanya’nın ilk ve tek Türkçe eğitim veren ehliyet okulu White Stone School of Transport, Kuzey Londra’da hizmete girdi.

Birkaç yıl önceye kadar Türkçe de yapılan ehliyet ve taşımacılık sertifikası sınavlarının artık sadece İngilizce olması binlerce insanın korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Türkçe konuşan toplulukların yaşadıkları bu sıkıntı karşısında sessiz kalmayan girişimciler Mehmet Aktaş ve Mehmet Sarmış Türkçe eğitim veren yeni bir ehliyet okulu açtı. White Stone School of Transport, piyasadaki Türkçe eğitim veren diğer kurslardan farklı olarak arabadan otobüse, kamyondan TIR’a ve hatta forklifte kadar tüm büyük ve teknik araçlar için gerek duyulan ehliyet ve sertifikaları almak isteyen herkese hizmet veriyor. 3 buçuk ton üzeri tüm araçları kullanmak için gerekli olan CPC kartı ve Drivers Qualification kartı için gerekli olan tüm eğitimleri alanında uzman Türkçe ve İngilizce konuşan eğitmenler veriyor. Transport menajeri olmak için gerekli olan CPC Management derslerinin de verildiği White Stone School of Transport’un başındaki isim olan Mehmet Aktaş, Türkçe lisanslı instructor olmanın yanı sıra otobüs, kamyon, TIR ve forklift dersleri veren lisanlı bir CPC eğitmeni.

7 yıldır bu sektörde olan Aktaş daha önce piyasanın en prestijli kurumlarında uzun yıllar eğitmenlik yaptı. Birçok büyük firmanın işe alımlar öncesi adayların test sürüşlerini kontrol eden ve gözeten genç girişimci, 4 Ocak’ta yapılacak olan resmi açılış öncesi White Stone School of Transport’un ön kayıtlara başladığını duyurdu.

Adayların Türkçe konuşan doktorlarda sağlık kontörlünden geçmesine olanak sağlayan firma ehliyetini alanlara ise iş bulma konusunda yardımcı oluyor. Birçok büyük şirketler ile ortak projeler içerisinde yer alan White Stone School of Transport, öğrencilerinin yıllık 33 bin pound civarında gelir elde etmesini sağlıyor.