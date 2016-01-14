Küçük Prens George’un anaokuldaki ilk günü İngiliz basınında

İşçi Partisi’nden seçim bildirgesi: ‘İstikamet sol’— 17 Mayıs 2017
İngiltere’de Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi seçim bildirgesini açıkladı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabet’in torunu ve Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate’in oğlu Prens George’un anaokuluna başladığı ilk günden kareler basına yansıdı. Küçük prens babasının gittiği anaokuluna başladı.
İngiltere Kraliyet ailesinin 2 yaşındaki üyesi Prens George’un anaokuluna başladığı ilk günden kareler İngiltere’de günün konusu oldu.
İTALYAN MONTESSORI’NİN EĞİTİM METODU KULLANILIYOR
Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ile eşi Cambridge Düşesi Kate’in ilk çocuğu Prens George’un anaokuluna başladığı ilk günün fotoğrafları, annesi Kate tarafından çekildi. Fotoğraflar, kraliyet çiftinin resmi konutu Kensington Sarayı tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı.
Prens George’un başladığı İngiltere’nin Norfolk kentindeki Westacre Montessori Kreşi, İngiltere’nin en iyi anaokulları arasında yer alıyor. Okulun eğitim ve öğretim alanında çocukların öğrenmelerinde kendi sorumluluklarını aldıkları yeni bir metot olan İtalyan doktor Maria Montessori tarafından geliştirilen ilkelerle eğitim verdiği biliniyor.
PRENS WILLIAM’DA AYNI OKULA GİTMİŞTİ
Westacre Montessori Anaokulu’na Kraliyet ailesi üyesi olarak ilk defa Prens William gitmiş, Saray’daki alışılagelmiş eğitim yerine devlet okulunda eğitim gören ilk Kraliyet ailesi üyesi olmuştu.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yes ma’am. That’s why my earlier post. In at least 5 States,there are many copcuies/trenincts that are reporting 150%, 130%,etc. 110& voted, compared to the number of registered eligiblevoters. Don’t get mad, get busy!!!