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Küçük Prens George’un anaokuldaki ilk günü İngiliz basınında

— 14 Ocak 2016

GEORGE

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabet’in torunu ve Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate’in oğlu Prens George’un anaokuluna başladığı ilk günden kareler basına yansıdı. Küçük prens babasının gittiği anaokuluna başladı.

İngiltere Kraliyet ailesinin 2 yaşındaki üyesi Prens George’un anaokuluna başladığı ilk günden kareler İngiltere’de günün konusu oldu.

İTALYAN MONTESSORI’NİN EĞİTİM METODU KULLANILIYOR

Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ile eşi Cambridge Düşesi Kate’in ilk çocuğu Prens George’un anaokuluna başladığı ilk günün fotoğrafları, annesi Kate tarafından çekildi. Fotoğraflar, kraliyet çiftinin resmi konutu Kensington Sarayı tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı.

Prens George’un başladığı İngiltere’nin Norfolk kentindeki Westacre Montessori Kreşi, İngiltere’nin en iyi anaokulları arasında yer alıyor. Okulun eğitim ve öğretim alanında çocukların öğrenmelerinde kendi sorumluluklarını aldıkları yeni bir metot olan İtalyan doktor Maria Montessori tarafından geliştirilen ilkelerle eğitim verdiği biliniyor.

PRENS WILLIAM’DA AYNI OKULA GİTMİŞTİ

Westacre Montessori Anaokulu’na Kraliyet ailesi üyesi olarak ilk defa Prens William gitmiş, Saray’daki alışılagelmiş eğitim yerine devlet okulunda eğitim gören ilk Kraliyet ailesi üyesi olmuştu.

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1 Comment

  1. Lainey 16 Mayıs 2017 at 8:18

    Yes ma’am. That’s why my earlier post. In at least 5 States,there are many copcuies/trenincts that are reporting 150%, 130%,etc. 110& voted, compared to the number of registered eligiblevoters. Don’t get mad, get busy!!!

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