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Yeni ehliyetler ile ilgili bunları bilmeniz gerekiyor

— 22 Ocak 2016

Yeni Ehliyet - Görseli

Yeni düzenlemeye göre eski ehliyetlerinizi 5 yıl içinde değiştirmeniz gerekiyor.

T.C. Londra Başkonsolosluğu’nun,  yeni tip sürücü belgeleri ile ilgili yayınladığı duyuruya 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eski tip sürücü belgelerinizi 5 yıl içerisinde yenisi ile değiştirmeniz gerekiyor.

Söz konusu duyuruda, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgelerinin 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki 5 yıllık süre zarfında yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesinin gerektiği duyurularak, belirlenen süre içerisinde değiştirilmeyen sürücü belgelerinin geçersiz sayılacağı bildirildi.

YENİ EHLİYETLER ULUSLARARASI

Yeni tip sürücü belgeleriyle vatandaşların Uluslararası Sürücü Belgesi almaksızın 84 ülkede araç kullanabileceği belirtildi. Fakat yenilenen Türkiye ehliyetleri ile İngiltere’de araç kullanmak isteyenlerin, her halükarda İngiliz Sürücü ve Araç Kayıt İdaresi’ne (Driver&Vehicle Licencing Agency; DVLA) başvurmaları gerektiği ve ehliyetin İngiltere’de geçerli olmayacağı vurgulandı.

GEÇERLİLİK SÜRELERİ DEĞİŞTİ

Yeni tip sürücü belgelerinin geçerlilik süreleri minibüs, otobüs, kamyon ve çekici sınıfları için 5 yıl, motosiklet, otomobil, traktör ve iş makineleri sınıfları için 10 yıl olacak.

17 FARKLI EHLİYET TÜRÜ

Eski tip sürücü belgeleri 9 sınıftan oluşmaktaydı. Yeni tip sürücü belgeleri ise 17 sınıftan oluşacak. Düzenlemeye göre otomobil ve kamyonet için B sınıfı, minibüs için D1 sınıfı, minibüs ve otobüs için D sınıfı, lastik tekerlekli traktör için F sınıfı, iş makinesi türündeki araçlar için G sınıfı, 2, 3 ve 4 tekerlekli motorlu bisikletler için M sınıfı sürücü belgesi isteneceği belirtildi.

YURTDIŞINDAN BAŞVURU YAPILMIYOR

Yurtdışı temsilciliklerinde yeni ehliyet için başvurusu alınmasının mümkün olmadığı belirtilirken Türkiye’de yaşayan vatandaşların sürücü belgelerini yenilemek için Emniyet Genel Müdürlüğü’nce, hizmete açılan online randevu sistemine surucurandevu.egm.gov.tr internet adresinden randevu almaları gerekiyor. Trafik tescil kuruluşuna yapılan başvuruları onaylanan sürücülere, 15 gün süreyle geçerli “Sürücü Belgesi Yerine Geçen Belge” verileceği, tek merkezden basımı yapılan sürücü belgeleri, başvuru esnasında belirtilen adreslerine posta kanalıyla gönderileceği duyuruldu.

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1 Comment

  1. Seyfi 15 Ocak 2017 at 8:36

    Yeni ehliyetler ingilterede kac yil gecerli.

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