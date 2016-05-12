Dursaliye Şahan’dan göçmen kadın öyküleri

“Ah O Kadınlar”

Dursaliye Şahan’ın dördüncü öykü kitabı olan ‘Ah O Kadınlar’ Akademisyen Yayınlarından çıktı. Gazeteci Yazar Dursaliye Şahan’ın Akademisyen Yayınlarından çıkan dördüncü öykü kitabı, ‘Ah O Kadınlar’ raflarda. Daha çok göçmenlik konusunu işleyen Şahan’ın kahramanları yine kadınlar. Yasak aşkların toplum içindeki yansımaları ve muhataplarında bıraktığı enkazlar, yaşanmamış sevdalarla birlikte şefkatin vaz geçilmez huzuru… Ve elbette söz konusu aşk olunca, kolayca ortadan kalkabilen sınıf farkının aslında hayatımızda çok da gerekli olmadığını gösteren yaşamın içindeki hikâyeler.