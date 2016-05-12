Dursaliye Şahan’dan göçmen kadın öyküleri

Edmonton’daki cinayet için iki tutuklama— 19 Aralık 2017
Lema Crescent yakınlarındaki Strimon Close bölgesinde Cumartesi günü saat 18:30 civarında 21 yaşındaki bir genç bıçaklı saldırıya uğramıştı. Genç adam, aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetmişti. 21 yaşındaki genç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış fakatyapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetmişti. Olayı soruşturan polis, 21 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili olarak, Kuzey Londra’dan 21…
Usta kalem ve ödüllü yazar Dursaliye Şahan’ın gizli çekmecelerinden çıkan, Hayatımıza ince ince dokunan, “Ah O kadınlar” Kitabı okurları efsunlu bir düş yolculuğuna çıkarıyor.
Göçmen kadın öyküleri / Londra Gazetesi | Yazı Atölyesi
Göçmen Kadın Öyküleri / Londra Gazetesi | Yazı Atölyesi