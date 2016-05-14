Arsenal yeni yıldızlarını Türkiye’den de seçecek

Global ölçekte Kuveyt’ten ABD’ye 22 farklı ülkede futbol okulu olan İngiliz kulübü Arsenal, 23. okulunu İstanbul’da açıyor.

İngiltere‘nin köklü kulüplerinden ve ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger‘in takımıArsenal, yeni yıldızlarını Türkiye‘den seçme kararı aldı.

Sektöre yatırım yapan Türk şirketi Futbol Union ile iş birliğine

giden Arsenal Kulübü, futbol okullarının sayısını 24 ile sınırlandıracak ve bu organizasyonun içinde Türkiye de yer alacak.

BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Avrupa yakasında Sütlüce’de yer alan Beyoğlu Stadı, Anadolu yakasında da Ümraniye‘de bulunan Futbol Park Tesisleri’nde faaliyete geçecek Arsenal Futbol Okulu Türkiye bünyesinde bin öğrenciye eğitim verilecek.

Arsenal Kulübü altyapısının profesyonel eğitmenleri, Türkiye‘de tüm çalışmaları takip edecek. Arsenal‘ın altyapı sistemi bire bir uygulanacak ve öğrencilere futbolun yanı sıra İngilizce eğitim desteği de sağlanacak. Belli dönemlerde İngiltere‘de yapılacak kamplarda da yer alacak Türk öğrenciler, organize edilen turnuvalarda yeteneklerini sergileyebilecek.

MESUT ÖZİL DE GELECEK

Futbol okuluyla ilgili her konu, Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger‘in yönetiminde ve takibinde olacak. Arsenal‘ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil de gelecek günlerde okulu ziyaret ederek deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak.

KAYITLAR BAŞLIYOR

Kayıtların devam ettiği futbol okulunda eğitim, 28 Mayıs Cumartesi günü başlayacak.