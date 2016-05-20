İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Başkanından 19 Mayıs kutlaması

İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Jale Özer’in mesajı şöyle: 19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal önderliğinde başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşımızın ilk adımı, özgürlük ve tam bağımsızlık için direnişimizin başlangıcıdır. 19 Mayıs 1919’da yakılan özgürlük ve bağımsızlık meşalesi tüm Anadoluyu saracak, Batılı emperyalist güçlerin Türkleri tarih sayfasından sildiklerini düşündükleri anda Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıntıları arasından bir güneş gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğacaktır. Türkiye Cumhuriyeti 20.yy başında ulus olma savaşı veren Otadoğu’dan Balkanlara, Uzakdoğu’dan Amerikaya, Kuzey Afrika’dan Kafkaslara kadar tüm dünya ezilmiş halklarına örnek olmuş, onların Kurtuluş Savaşlarında da Mustafa Kemal lider, direnişimiz meşale olmuştur.

Nutuk, 19 Mayıs 1919’da genel durum ve görünümün değerlendirilmesi ile başlar. Bütün umutların tükendiği bir tarihtir 19 Mayıs 1919. Çanakkale savaşında Türk halkının ve mehmetçiğin vatan sevgisi ve kahramanlığını gören Mustafa Kemal Samsun’a çıkarak darmadağın durumdaki Türk örgütlerini birleştirmeyi başarmıştır. Gerisi hepimizin bildiği mucizenin gerçekleşmesi, çağdaş, laik, onurlu, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ve ardından yaşatılması, pekiştirilmesi için yapılan aydınlanma devrimleri.

19 Mayıs 2016’da genel durum ve görünüme gelince; Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten beri en karanlık, en tehlikeli günlerini yaşıyor. Ülke bir yandan, adım adım şeriatçı,tek adam ve tek parti faşizmine doğru yol almakta diğer yandan da bir iç savaşa doğru sürüklenmektedir. 100 yıl önceki planlarını ertelemek zorunda kalan emperyalist güçler, bügüne kadar bölmeyi başaramadıkları Türk halkını bu sefer , Türk Kürt, laik, antilaik, dindar, dinsiz olarak bölmeye çalışmaktadırlar ve maalesef amaçlarına ulaşmaya çok yaklaşmış görünüyorlar. Ülke bağımsızlığını büyük ölçüde kaybetmiş, ABD’nin ve onun silahlı gücü gibi hareket eden Nato’nun güdümünde komşu ülkelerin iç işlerine karışarak komşudaki yangını ülkemize taşımış, teröristlerin cirit attığı bir ülke olmuştur. Bu yüzden dir ki Türkiye Cumhuriyeti dünyada saygınlığını kaybettiği bir ülke konumuna düşmüştür. Bölücü ve şeriatçi terör örgütleri tarafından hergün askerimiz, polisimiz ve masum vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmektedir. Türk kimliğinin, laikliğin sorgulanmakta olduğu, başkanlık sisteminin getirilmesi için TBMM’nin çalıştırılmadığı ve bölücü yeni anayasa yapılmasının dayatıldığı bu ortamda halk aç, şaşkın, bıkkın, yüzde 90’ı ya AKP yanlısı ve Fethullahçı şirketlerin elinde ya da iktidar tarafından yapılan baskılarla sindirilmiş olan medya tarafından taraflı haberler, pembe diziler ve hayaller ile uyutulmaya çalışılmaktadır.

Bütün bu olumsuz şartlara rağmen bizler karanlığın en yoğun olduğu zamanın aydınlığa da en yakın zaman olduğunu biliyoruz. Türk halkı ve bilhassa Türk gençliği medyanın tüm karartmasına rağmen gerçeğin farkındadır. Meydanlar, salonlar Cumhuriyet’in kazanımlarını korumaya and içmiş her yaştan genç ile dolup taşıyor. Ülke ve Atatürk sevdalısı pırıl, pırıl bir üniversite gençliği Gezi ruhuyla üzerine ölü toprağı serilmiş gibi görünen halkı uyandırmıştır. Türk halkı bir defa uyanmaya görsün, önünde kimse duramaz.

Bağımsızlığa inancın, onurun, çağdaşlığın, aydınlanmanın kısacası Kurtuluş Savaşımızın başlangıç noktası olan ve Ata’mızın benim doğum günüm dediği, Türk Gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs’ın 97nci yılında varolan olumsuz koşullarda dahi biz inanıyoruz ki, Türk Gençliği görevini yapacak, Türkiye Cumhuriyeti asla geriye gitmeyecek, tarikat şeyhlerinin ve emperyalist güçlerin düşleri gerçekleşmeyecek, aydınlanma yoluna, çağdaş, laik, onurlu çizgisine geri dönecektir. Her yaşta Türk gencinin 19 Mayıs’ı kutlu olsun.