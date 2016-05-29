ATHPA Konferansı insan sağlığını bir gün boyunca ele aldı

İngiliz-Türk Sağlık Elemanları Derneği’nin Yunus Emre Merkezi’nde gerçekleştirdiği akademik buluşma, birbirinden farklı uzmanlık alanlarının tartışıldığı bir panele ev sahipliği yaptı. Anskiyeteden depresyona, kronik ağrılardan hamilelik ve yeme-içme bozukluklularına birçok sağlık gündemi tartışıldı ve konuşuldu.

21 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen etkinliğe yoğun ilgi gösterilirken, dinleyiciler arasında konulara oldukça büyük ilgi gösterildi. Günümüzün yoğun stres altında şekillenen koşuşturması sonucu kronikleşen rahatsızlıklar ve özellikle mental/psikolojik dengemizin daha da karışabileceği düzenler içinde yaşarken, birçok dinleyici de aslında özellikle anksiyete konusunda şikâyetlerini konuşmacılarla paylaştılar.

Psikiyatrist Dr. Yenal Dündar’ın ilk konuşmacı olduğu panelde psikolojik ve bipolar bozukluklara değinilirken, bu rahatsızlıkların temelleri de tartışıldı. Anksiyete ve panik atak konularını ele alırken Dr. Dündar, “Aramızda anksiyetem yok diyen var mı? Hangimiz aslında bu yoğun hayat temposunda heyecanlarımızın ve kaygılarımızın olduğunu inkar edebiliriz?” derken anksiyete ve kişilik bozukluğu sendromlarının psikiyatrik ilaç yazılacak dereceye gelmesi için gereken semptomlardan bahsederken katılımcılar da özellikle Türkiye’deki psikiyatrik yaklaşımı eleştirerek ilaç yazımının çok hızlı yapıldığını, özellikle genç kuşakta sıklıkla görülen antidepresan kullanımının yaygınlaşmasının iyiye işaret olmadığını tartıştılar.

King’s College’dan Dr. Zehra Yılmaz, sunumunda bedensel ağrılardan bahsederken, vücudumuzda hissettiğimiz her ağrının fizyolojik olmadığını, bazen psikolojik yaptırımlarla vücudumuzda “sahte ağrılar” yarattığımızı belirtti. Ağrıların köklerine inerken kronik ve kalıcı ağrılardan, hamilelik ağrılarına, fizyolojik ve duygusal ağrılardan darbelere birçok konu ele alındı.

Akademik konferans, Westminster Üniversitesi’nden Dr. Pınar Uysal-Onganer’in kanser odaklı semineri ile devam etti. Günümüzde artan kanser vakaları, semptomları ve kanser doğasını ele alan konuşmasını takiben Dr. Berrin Tezcan da hamilelik ve loğusa dönemlerinde kadınların karşılaştığı sağlık problemlerini, özellikle obeziteye dikkat çekerek açıkladı.

Birçok konuşmacının sunumlarından sonra katılımcılara bireysel olarak da sorularını ve yorumlarını ilettiği konferans, akşam saatlerinde son buldu.

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