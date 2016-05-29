ATHPA Konferansı insan sağlığını bir gün boyunca ele aldı - Londra GazeteLondra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
22 Temmuz 2017 - Batı Balkanlara dikkat
21 Temmuz 2017 - Oyuncu Neslihan Yeldan Londralı sevenleriyle buluştu
21 Temmuz 2017 - Kıbrıslı Türklerden 20 Temmuz şükran ziyareti
20 Temmuz 2017 - Kıbrıslı Türklerden Bambos’a büyük tepki
19 Temmuz 2017 - Tarihten ne öğrenebiliriz?
Home / Öne çıkanlar / Toplum haberleri / ATHPA Konferansı insan sağlığını bir gün boyunca ele aldı

ATHPA Konferansı insan sağlığını bir gün boyunca ele aldı

— 29 Mayıs 2016

ATHPA Conference 2016 2

İngiliz-Türk Sağlık Elemanları Derneği’nin Yunus Emre Merkezi’nde gerçekleştirdiği akademik buluşma, birbirinden farklı uzmanlık alanlarının tartışıldığı bir panele ev sahipliği yaptı. Anskiyeteden depresyona, kronik ağrılardan hamilelik ve yeme-içme bozukluklularına birçok sağlık gündemi tartışıldı ve konuşuldu.

Zehra Yılmaz.

21 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen etkinliğe yoğun ilgi gösterilirken, dinleyiciler arasında konulara oldukça büyük ilgi gösterildi. Günümüzün yoğun stres altında şekillenen koşuşturması sonucu kronikleşen rahatsızlıklar ve özellikle mental/psikolojik dengemizin daha da karışabileceği düzenler içinde yaşarken, birçok dinleyici de aslında özellikle anksiyete konusunda şikâyetlerini konuşmacılarla paylaştılar.

Psikiyatrist Dr. Yenal Dündar’ın ilk konuşmacı olduğu panelde psikolojik ve bipolar bozukluklara değinilirken, bu rahatsızlıkların temelleri de tartışıldı. Anksiyete ve panik atak konularını ele alırken Dr. Dündar, “Aramızda anksiyetem yok diyen var mı? Hangimiz aslında bu yoğun hayat temposunda heyecanlarımızın ve kaygılarımızın olduğunu inkar edebiliriz?” derken anksiyete ve kişilik bozukluğu sendromlarının psikiyatrik ilaç yazılacak dereceye gelmesi için gereken semptomlardan bahsederken katılımcılar da özellikle Türkiye’deki psikiyatrik yaklaşımı eleştirerek ilaç yazımının çok hızlı yapıldığını, özellikle genç kuşakta sıklıkla görülen antidepresan kullanımının yaygınlaşmasının iyiye işaret olmadığını tartıştılar.
King’s College’dan Dr. Zehra Yılmaz, sunumunda bedensel ağrılardan bahsederken, vücudumuzda hissettiğimiz her ağrının fizyolojik olmadığını, bazen psikolojik yaptırımlarla vücudumuzda “sahte ağrılar” yarattığımızı belirtti. Ağrıların köklerine inerken kronik ve kalıcı ağrılardan, hamilelik ağrılarına, fizyolojik ve duygusal ağrılardan darbelere birçok konu ele alındı.

Akademik konferans, Westminster Üniversitesi’nden Dr. Pınar Uysal-Onganer’in kanser odaklı semineri ile devam etti. Günümüzde artan kanser vakaları, semptomları ve kanser doğasını ele alan konuşmasını takiben Dr. Berrin Tezcan da hamilelik ve loğusa dönemlerinde kadınların karşılaştığı sağlık problemlerini, özellikle obeziteye dikkat çekerek açıkladı.

Birçok konuşmacının sunumlarından sonra katılımcılara bireysel olarak da sorularını ve yorumlarını ilettiği konferans, akşam saatlerinde son buldu.

DSC_122829

Haber Okunma Sayısı: 11.177
﻿

1 Comment

  1. Find an escort 20 Temmuz 2017 at 8:01

    Genuinely no matter if someone doesn’t be aware of after that its up to
    other viewers that they will assist, so here it happens.

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

20 Temmuz 2017 Perşembe
Sayı 855

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close