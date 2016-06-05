Lezzet durağı Günaydın Restaurant

Seçimden sonra İngiltere’nin AB’de kalması mümkün olabilir— 22 Nisan 2017
Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, İngiltere’de yapılacak seçimlerin ardından yeni bir hükümet kurulması durumunda İngiltere’nin AB’den çıkış sürecinin geri döndürebileceğini söyledi.
Uzun suredir yolum dusmedigi icin Gunaydin Restaurant’a ugrayamamistim. Yonetim el degistirdikten sonra daha guzel hizmet vermeye basladiklarini gozlemledim. Yeni sahiplerinin Turkiye’de de yemek sektoru icerisinden gelmis olmalari ayrica kayda deger bir konu(en azindan benim icin). Lezzet farki gercekten kendini gostermis. Guleryuzlu hizmet icin de ayrica tesekkur ediyorum.
20/04/2017