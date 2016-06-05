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Lezzet durağı Günaydın Restaurant

— 5 Haziran 2016

 

gunaydın restauran

Londra Edmonton bölgesinde bulunan Günaydın Restaurant geçtiğimiz Cumartesi akşamı konuklarını ağırladı.

Leziz yemekleri ile misafirlerinin gönlünde tat kuran Günaydın Restaurant’ın adresi 325-327 Fore St, London N9 0PD telefon numarası ise 020 8803 6060, sizlerde bu güzel yemeklerin lezzetini tatmak için rezervasyon yaptırabilirsiniz.

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1 Comment

  1. Ali Gulbag 21 Nisan 2017 at 2:02

    Uzun suredir yolum dusmedigi icin Gunaydin Restaurant’a ugrayamamistim. Yonetim el degistirdikten sonra daha guzel hizmet vermeye basladiklarini gozlemledim. Yeni sahiplerinin Turkiye’de de yemek sektoru icerisinden gelmis olmalari ayrica kayda deger bir konu(en azindan benim icin). Lezzet farki gercekten kendini gostermis. Guleryuzlu hizmet icin de ayrica tesekkur ediyorum.

    20/04/2017

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