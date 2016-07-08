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Türkiye’ye arabayla gideceklere büyük kolaylık

— 8 Temmuz 2016

 

Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren açıklama Londra Başkonsolosluğundan geldi.

Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu, Facebook adlı sosyal medya sitesindeki resmi hesabından Türkiye’ye arabasıyla gitmek isteyen vatandaşlara kon hakkında bir duyuruda bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yeni uygulaması hakkında bilgi veren Konsolosluk, “özel taşıtlar ön beyan uygulaması” adı ile geliştirilen sistem sayesinde gümrüklerde yaşan yoğunluk ve sıra bekleme süresinin azalacağını duyurdu.

Konu hakkında Başkonsolosluk tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Değerli Vatandaşlarımız,

Ülkemize giriş yapmak isteyen yabancı plakalı taşıtlara ilişkin bilgilerin taşıt sahipleri tarafından sisteme girişini mümkün kılan “Özel Taşıtlar Ön Beyan Uygulaması” Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca başlatılmıştır.

Söz konusu uygulama ile taşıt sahipleri yabancı plakalı taşıtlarına ilişkin bilgileri Türk sınır kapısına gelmeden önce sisteme girerek kendi kayıtlarını oluşturabileceklerdir. Bu sayede, daha önce gümrük memurları tarafından sisteme veri girişi sırasında yaşanan yoğunluk ve zaman kaybı önlenebilecektir.

Ön beyanda bulunan şahıslar tarafından sisteme kaydı yapılan bilgiler sistemde en fazla 15 gün süre ile saklanacaktır. Bu yüzden, Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten en erken 15 gün öncesinde ön beyanda bulunulması mümkündür. Bununla birlikte, gümrük işlemlerinin başlama anına kadar söz konusu bilgilerin sisteme girilmesi mümkün bulunmaktadır.

“Özel Taşıtlar Ön Beyan Uygulaması” hakkında ayrıntılı bilgi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın aşağıdaki internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

www.gtb.gov.tr/duyurular/ozel-tasitlar-on-beyan-uygulamasi

Saygıyla duyurulur.”

 

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2 Comments

  1. İlyas 8 Temmuz 2016 at 7:10

    Bu güzel hizmetlerden dolayı teşekkürler

  2. Yakup 31 Ocak 2017 at 1:31

    Çok güzel ve Harika bir fikir Allah razı olsun hiç olmazsa kuyruktan kurtulacağız teşekkürler

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