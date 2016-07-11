“Hayat kaliteniz evinizden belli olur”

İnsanın hayat kalitesini yükseltme çabası, aslında yaşamımız boyunca uğruna çabaladığımız ve çoğu zaman fedakârlık ettiğimiz bir eylem. Ufak ipucu ise, tüm bu çabanın en büyük yatırımının evinize, yuvanıza yönelik olması.

Aldora’da yaz sezonuyla beraber başlayan kampanya ile hem cebinizi hem evinizi hem de kendinizi mutlu edecek fırsatlar söz konusu. Biz de Londra Gazete olarak Aldora’nın Dalston’daki şubesinde, markanın ortaklarından Ahmet Kömür ile görüştük. 2014 Ağustos ayında açılan Dalston Aldora, 2 senedir kalitesinden ödün vermeden ilerleyen bir marka. Ana fabrikanın Kayseri’de bulunduğu Aldora Almanya, Fransa, Avusturya ve İngiltere gibi Avrupa’da gittikçe büyüyen bir markete de yayılmakta.

Ahmet Kömür, başarılarının arkasındaki sırlardan birinin de Aldora’daki ürün çeşitliliği. Türk malı kalitesinin bilinen değerinin üzerine aynı zamanda ürünlerin çeşitliliğinin Aldora’nın en önemli tarzlarından biri olduğunu belirten Kömür, özellikle Türkçe konuşan toplumların yanı sıra yabancı uyruklu kişilerin de Aldora’yı tercih etme sebeplerinden birini buna bağlıyor.

Manhattan, Elize Visco ve Viscoline gibi özgün, şık ve modern tasarımlarla yatak odası planlamasında da alanında öncü olan Aldora, “nefes alan pamuk dokusu” özgünlüğüyle hem şık hem de sağlıklı bir ev vaat ediyor.

Yaz kampanyası dönemine girerken, yatak odası, yemek odası ve oturma odası alanında tasarım olanağı sunan ve tüm bunları kapsayan paket kampanyalarıyla da, müşterilerin kaçırmak istemeyeceği bir döneme girilmiş durumda aslında.

KONSEPTLERDE LİMİT YOK

Aldora’nın alanında uzman olduğu Value, Country ve Anette gibi konseptlerin yanı sıra Line, Aroma ve Gizia gibi modern dokunuşların da bir parçası olabilecek eviniz için, Aldora hayat kalitenize bir şans vermek için doğru adres. Daha detaylı bilgi almak için Aldora Dalston şubesini 020 7254 3331 numaralı hattan arayabilir veya mağazayı ziyaret edebilirsiniz: 92-94 Kingsland High Street, Dalston, E8 2NS Londra