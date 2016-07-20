Kıbrıs’taki 43 bin Türk askerini esir alabilirdik

Türkiye’de 15 Temmuz gecesi meydana gelen başarısız darbe girişimi ve ardından yaşanan gelişmeler Rum tarafında birinci gündem konusu olmaya devam ederken, 15 Temmuz gecesi Güney’in “büyük bir fırsat kaçırdığı” yakınması da basında yer buldu.

Gazeteler, Türk medyasından ve Türkiye’deki muhabirlerinden derledikleri haberleri okurlarına manşetten, fotoğraf desteğiyle detaylı aktarırken Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in durum değerlendirmesi yapmak üzere Siyasi Parti Başkanları Konseyi’ni 27 Temmuz’da toplayacağı haber verildi.

Politis “Hristos Rotsas: Attila’ya Saldırabilirdik… Büyük ‘Fırsat’ Kaçırdık” başlıklı haberinde, DİSİ eski Milletvekili Hristos Rotsas’ın sosyal medya hesabından (facebook) “Türkiye’deki darbe gecesi büyük bir fırsat kaçırıldı. Esir Kıbrıs 42 yıl eli-ayağı bağlı pasif oturmasaydı, dün gece belki de Kıbrıs’ın gecesi olacaktı” şeklinde bir mesaj paylaştığını bildirdi.

Habere göre Rotsas “Politis 107.6” isimli radyonun, mesajında ne kastettiğini sorması üzerine ise şunları anlattı:

“Fırsat çıktığında kullanabilmek için bu 42 yılda hazırlık yapmalıydık. Hastanelerin ne kadar kişi alabileceği, birimlerin hazırlık durumunun ne olduğu bilinmeliydi. O gece kargaşadan dolayı saldıranın Kıbrıslı Rumlar mı darbeciler mi olduğunu bilemeyecek durumdaki Türk işgal ordusuna baskın yapabilirdik. 43 bin Türk askeri esir alınabilir, çoğu Baf havaalanına ve Vasiliko’ya götürülebilirdi. Ancak bunun için Kıbrıs bugünkü gibi hazırlıksız değil, bunca yıl hazırlık yapmış olmalıydı.

Elimizde 43 bin Türk askeri tutsağımız olsaydı Türkiye herhangi bir şey yapmaya kalkışamayacak ve bizim ordularımız Girne kıyılarına ulaştığında, mağlup olacaktı. Türkler iki üç gün bombardıman yapar, sonra vazgeçerdi.”

Rotsas’ın bu mesajı, yüzlerce facebook kullanıcısının tepkisine neden olurken çok sayıda kullanıcının da Rotsas’ınkine benzer paylaşımlar yaptığını belirten gazete şunları da yazdı:

“Vurgulamamız gerekir ki darbe gecesi Türk işgal ordusu kışlalarda alarm durumundaydı ve bunun gibi maceraperest ve yıkıcı bir argümana olanak tanıyacak bir rehavet içinde olması söz konusu değildi”

TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER VE KIBRIS SORUNUNA ETKİLERİNİ MASAYA YATIRACAKLAR

Fileleftheros “Siyasi Parti Başkanları Konseyi Toplanıyor… Kıbrıs Sorunundaki ve Türkiye’deki Gelişmeler Gündemli Toplantı 27 Temmuz’da” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in siyasi parti başkanlarını 27 Temmuz’da toplantıya çağırdığını ancak o gün Dış Rumlar toplantısı da olduğundan, tarihin değişebileceğini yazdı.

Habere göre, toplantı gündeminde iki ana konu var. Öncelikle, Türkiye’de gerçekleşen başarısız darbe girişiminden sonra şekillenen durum ele alınacak. Kıbrıs sorunu ve Ankara’da cereyan edenlerle ilgili bütün veriler, Kıbrıs sorununa etkileri bağlamında analiz edilecek. Rum yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tavrını bütün düzeylerde sertleştirmiş ve aşırı mutlak otoriter davranıyor göründüğü” gerekçesiyle, böyle bir analizi şart görüyor.

Bunun dışında Anastasiadis, yaz tatili nedeniyle yoğunlaştırılmış müzakerelere verilecek 15 günlük aradan önce siyasi parti başkanlarına müzakerelerin gidişatıyla ilgili bilgi verecek. Toplantıda, Rum Ulusal Konseyi’nin işleyiş şeklinin değiştirilmesi konusunda ilk görüşme yapılması da bekleniyor.

SİZOPULOS ANASTASİADİS’İ ELEŞTİRDİ

Gazete EDEK Başkanı Marinos Sizoulos’un dün Anastaiadis’i sert sözlerle eleştirdiğini yazdı.

Habere göre “Erdoğan’ın, Türkiye’deki başarısız darbe girişiminden daha da güçlü çıkmasından sonra Türk taleplerinin daha artması bekleniyor. Bunun göğüslenebilmesi için ulusal stratejiye ihtiyaç var” diyen Sizopulos Anastasiadis’in Ulusal Konsey’in işleyişiyle ilgili tavrını eleştirdi.

Sizopulos “çok dikkatli olmalıyız çünkü bu durum ve Erdoğan’ı Türkiye’nin iç cephesinde daha da güçlendirmesi, dışa yönelik talepkar ve saldırgan politika uygulaması tehlikesi vardır. Bizi en çok korkutan da Ege’de ve Kıbrıs sorununda ortaya koyabileceği taleplerdir çünkü müzakere masasında Kıbrıs Türk tarafının tezlerini belirleyen artık Erdoğan’dır”

“BİZE TANINAN FIRSATLARI DEĞERLENDİREMİYORUZ”

Habere göre Ulusal Halk Cephesi (ELAM) de bildiri yayımlayarak, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin açıklamasında kullandığı ”Kıbrıs’ın istilasıyla ilgilenen özel çalışma grubu” ifadesinin Rum yönetiminin “sadağına güçlü bir silah daha eklediğini” savundu.

Bildiride “Ancak maalesef, zaman zaman bize tanınan fırsatları değerlendiremiyor, ulusal davamızı kendi elimizle toplumlararası sorun haline indirgiyoruz. BM’nin istiladan söz eden ilk kararlarını kullanmamız ve uluslararası örgütleri doğru bilgilendirip Kıbrıs sorununu doğru zeminine oturtmamız gerektiğini birçok kez vurguladık. John Kerry’nin sözleri, doğru yola girmemizin başlangıcı olsun” ifadeleri kullanıldı.

Simerini “Gelişmeler İyileştirmeyi Dayatıyor… Olgular Ulusal Konsey’in İşleyişi Konusunda Kefeyi Başkan Anastasiadis’ten Yana Ağırlaştırdı” başlıklı haberinde, AKEL’in Anastasiadis’e, Türkiye’deki gelişmeler ve bunların Kıbrıs sorununa etkisini görüşmek üzere Ulusal Konsey’i toplaması talebini mektupla ilettiğini,

DİSİ’nin de Anastasiadis’in Moğolistan’dan dönüşünden sonra Konsey’i toplayacağı görüşünde olduğunu yazdı.

Gazete, Güney’de, Türkiye’deki gelişmelerin Anastasiadis’in Ulusal Konsey’in işleyişiyle ilgili ortaya koyduğu çerçeve ve standarttan yana ağır bastığı görüşünde birleşildiğine dikkat çekti, “çünkü olgular, bölgede şekillenen konjonktürün jeopolitik ve jeostratejik parametreleri temelinde stratejik analiz yapacak ve strateji belirleyecek yapılar oluşturulmasını gerektiriyor” vurgusunu yaptı.

MANŞETLER…

Gazeteler, başarısız darbe girişimi ve ardından cereyan eden gelişmeleri bugün de şu başlıklarla manşetlerine taşıdılar:

Fileleftheros “Binlerin Kellesini Alıyor… Erdoğan’ın Toplu Tutuklamalarla Tepkisi Avrupa’yı ve ABD’yi Endişelendiriyor… 9 Bin Polis, Asker ve Hakim Kovuşturuluyor… Bütün Devlet Memurlarının Ülke Dışına Çıkışı Yasaklandı… İdam Cezasına Tepkiler… İşgal Bölgeleri: Akıncı’nın ‘Hükümet’, Türk ‘Büyükelçi’ ve Attila Komutanlarıyla Toplantısında Ne Karar Alındı”

Simerini “Türkiye’de Binlerce Kişi Cezaevinde… Gülen’in İadesi İçin ABD’ye Baskı Yapıyorlar Ancak Veri Vermiyorlar… Darbecileri ‘Beslememek’ İçin İdam Cezasını Geri Getirmek İstiyorlar”

Politis “Türkiye’nin Bütününde Korku Fırtınası… Erdoğan’dan Toplu Temizlik, Bütün Cepheler Açık… ‘Darbe Bitmedi’… Bütün Devlet Memurları Sınırlar İçinde Tutsak… 15 Temmuz Darbesi Neden Başarısız Oldu… 8 Darbeci Yunanistan’ın Baş Ağrısı… ABD ve AB (idam cezasıyla ilgili) Telkinlerini Artırdı”

Alithia “Her Yerde Panik … ABD ve Avrupa Tayyip Erdoğan’ı Uyarıyor”

Haravgi “ABD ve AB’den Erdoğan’a Uyarı… Devletin Bütün Yapılarında Temizlik… Keyfi Hareket ve İntikam Sahneleri… İdam Cezası AB İçin ‘Kırmızı Çizgi’” (HaberKıbrıs.com)