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Güney Londra’nın kahvaltı durağı Maidens Coffee

— 21 Ağustos 2016

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Haber: Ayşegül Gazneli

Güney Londra’nın Beckenham bölgesinde 9 aydır hizmet veren Maidens Coffee, geleneksel Türk tatlarını müşterilerine buluşturuyor.

Türk kahvaltısı, menemen, sucuklu yumurta, açma ve İstanbul simidi ile Güney Londra’da bölgesinde oldukça popüler bir mekan olmayı başarmış durumda. Kafenin bu kadar tercih edilmesinin sebebi ise hem sahibi hem de işletmecisi olan Ali İhsan Kaplankıran’ın pastane geçmişi olması ve en ince ayrıntısına kadar her şeyi ile yakından ilgilenmesi.  Bütün lezzetlerini günlük olarak sunan ve kaliteyle birleştirmiş olan Maidens Coffee farkını açık ara ortaya koymuş durumda. Ali İhsan Kaplankıran, en taze ve en iyi ürünleri seçerek lezzetlerini belirli standartlara ulaştırmış olduğu için misafirleri de her gittiklerinde aynı kalite ve standartları bulacaklarından eminler.

SALEP

Türk kahvaltısının klasiklerinden olan simit ve ona olan özlemimizden dolayı ister istemez Türkiye’deki simitle karşılaştırıyoruz ve Maidens Coffee’de bu tatla buluştuğunuzda hiç bir fark olmadığını rahatlıkla anlıyorsunuz.  Ayrıca Londra’da salep yapan çok yer bulunmadığından özlenen gerçek salep tadını bulmak da Maidens Coffee’de mümküm. Yüzde yüz doğal salep bitkisiyle hazırlanan enfes salep kış aylarında Maidens Coffee misafirlerine ikram ediliyor.

simit

LONDRA’NIN YENİ TEDARİKÇİSİ OLACAK

Ekim ayında toptan satış ve danışmanlık hizmetine başlayacaklarını belirten Ali İhsan Kaplankıran, bu sistemle pastane açmak isteyen ama nasıl yapacağı konusunda kararsız ya da bilmeyenlere A’dan Z’ye danışmanlık hizmeti vereceğini ve kendi ürünlerini dondurulmuş olarak satacağını açıkladı. Şimdiden birkaç restoranla anlaşmış olan Kaplankıran’ın başarıları ile önümüzdeki dönemde adından bahsettireceğe benziyor.

135 Croydon Road, Beckenham, BR3 3RB adresinde bulunan Maidens Coffee, haftanın her günü sabah 8’den akşam 4’e kadar ücretsiz park alanı ile misafirlerine hizmet veriyor.

Ali İhsan Kaplankıran.

Ali İhsan Kaplankıran.

 

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2 Comments

  1. mohamad 6 Nisan 2017 at 11:31

    Hello, can i get this article in english
    Regards

  2. egemen arkut 7 Nisan 2017 at 1:42

    Sorry, it’s a ads article. You need to pay for English.

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