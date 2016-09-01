TCWP’den toplum sağlığı üzerine ücretsiz seminer

TCWP toplum sağlığı üzerine ücretsiz düzenleyeceği seminer ile Kıbrıslı bilim insanı Doç. Dr. Şükrü Tüzmen’i Londra’da konuk edecek.

Uzun yaz tatilinin ardından faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek olan Kıbrıslı Türk Kadınlar Projesi, 3 Eylül Cumartesi günü saat 11.30’da kendi dernek binasında Doç. Dr. Şükrü Tüzmen’in konuşmacı olarak katılacağı bir sağlık semineri düzenleyecek. Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde moleküler yöntemler: “Beta-Talasemi” başlıklı seminer ile katılımcılar bilgilendirilecek. 140A Falkland Rd, London N8 0NP adresinde yerleşen TCWP’ye 020 8340 3300 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

DOÇ. DR. ŞÜKRÜ TÜZMEN KİMDİR?

Doçent Dr. Şükrü Tüzmen, ulusal ve uluslararası bilim platformlarında kendini layığı ile kanıtlamış bir Kıbrıslı Türk bilim insanıdır.

Uzun yıllar Amerika’da DNA araştırmaları yapan Dr. Tüzmen, “Akdeniz Anemisi” genetik hastalığı uzmanıdır. Bir süre önce Washington’daki çalışmalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devam etmek üzere doğduğu Kıbrıs’a dönen Dr. Tüzmen, tersine beyin göçünün son örneklerindendir.

Kıbrıslı olmanın getirdiği içgüdüsel yaklaşımla, Boğaziçi Üniversitesinde temellerini attığı eğitim sürecinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminde Akdeniz Anemisi (Talasemi) genetik hastalığını Türk toplumuna özgü genetik çalışmaları ile ulusal ve uluslararası platformlarda tatbik etmiş ve sunmuştur. Bu bilimsel çalışmaların meyvelerini, Temmuz 1995 yılında başarı ile topladıktan sonra, Ocak 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde bir ilki gerçekleştirmiştir.

Amerika ve Dünyanın en prestijli bilimsel kurumlarından biri olan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsünün (NIH) “Fogarty Bilimsel Bursunu” kazanan ilk Kıbrıs’lı Türk ünvanının sahibi olmuştur. Ocak 1996 yılında Dr. Tüzmen’in bilim hayatında yeni bir dönem başlamıştır. Dr. Tüzmen, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) kabulünden sonra sayısız bilimsel çalışmalara imzasını atmıştır. Dr. Tüzmen, bu yükseliş sürecinde Akdeniz Anemisi bilimsel çalışmaları ile sınırlı kalmamıştır. Takip eden yıllarda, Maryland eyaletinin Bethesda kasabasında, Amerikan Askeri Sağlık Bilimleri Üniversite’sinde (USUHS) kolesterol biyosentezi üzerine çalışmış, Arizona eyaletinin Scottsdale kasabasında, Uygulamalı Genetik Araştırma Enstitüsü’nde (Translational Genomics Research Institute, TGen) Moleküler Genetik Bölüm Başkanı olarak, az sıklıkta görülen genetik hastalıklar ve kanser genetiği çalışmaları ile de kendini uluslararası platformlarda layığıyla kanıtlamıştır. Davetli konuşmacı Profesör olarak sunduğu sayısız bilimsel çalışmaları, ulusal ve uluslararası bilim dünyasında ilgiyle takip edilmiş ve sayısız atıfta bulunulmuştur. Dr. Tüzmen, yurt dışında bilimsel çalışmalarını yürütürken, her fırsatta Türk öğrenci ve bilim insanlarına TGen’de başkanlığını yaptığı Moleküler Genetik Laboratuvarının kapılarını açmış ve çalışma fırsatı sağlamıştır. Dr. Tüzmen, Akdeniz Anemisi, Akdeniz Ateşi, Obezite, ve Diyabet gibi genetik bazlı hastalıkları ve K.K.T.C. ile Türkiye’de son zamanlarda insan sağlığını ciddi anlamda etkileyen kanser genetiği üzerine, özellikle Türk popülasyonunu baz alarak, gerçekleştirmek üzere kolları sıvamıştır. Dr. Şükrü Tüzmen doğum öncesi tanı (prenatal diagnoz), preimplantasyon genetik tanısı (PGD), moleküler bazda (DNA bazında) genetik hastalıkların incelenmesi ve tayini, gen susturulması (RNAi), ve Sağlık Genetiği alanlarında uzmanlaşmış bir bilim insanımızdır.

Doçent Dr. Şükrü Tüzmen, Şubat 2012-13 öğretim yılı itibari ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Biyolojik Bilimler Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı, DAÜ Tıp Fakültesi, DAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve DAÜ Eczacılık ve Eğitim Fakültelerinde öğretim üyesi olarak ders vermektedir.