Londra Gazete
Son haberler
1 Nisan 2017 - Fransa ve AB’nin kaderi
31 Mart 2017 - “Türkçe konuşan LGBT bireyler yalnız değil”
31 Mart 2017 - Türk Dünyası temsilcileri Nevruz’u kutladı
31 Mart 2017 - Enfield’da bulunan Kanatçı Restaurant kapatıldı
29 Mart 2017 - Nükleer silahları yasaklamak
Home / Ticari / Londra’nın en iyi kebap ustaları Gazan Restaurant’ta

Londra’nın en iyi kebap ustaları Gazan Restaurant’ta

— 13 Eylül 2016

 

dsc_0390

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Londra’nın Enfield bölgesinde bulunan Gazan Restaurant hafta içi ve hafta sonu müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.

Birbirinden farklı lezzetiyle müşterilerinin damak tadına hitap eden Gazan Restaurant’ın ustaları Londra genelinde farklı üne sahipler. Kebaptan dönere birçok lezzetin ustaları müşteriler tarafından oldukça beğeniliyor. Sizlerde Gazan Restaurant ustalarının lezzetli yemeklerinden denemek istiyorsanız 170-172 High St, Enfield EN3 4EU adresinde bulunan Gazan Restoranda gidebilir veya 02088053777 numaralı telefonu arayarak yerinizi ayırtabilirsiniz.

dsc_0386

dsc_0388

dsc_0382

dsc_0396

dsc_0400

Haber Okunma Sayısı: 226
﻿

1 Comment

  1. Şevki Ercömert 31 Mart 2017 at 4:31

    Merabalar,Ben Antalya’da Şevki Ercömert.Uzun yıllar önce birlikte otelde çalıştığım Hüseyin Çağlar adlı arkadaşımı arıyorum.Londra’da kebapçı işyeri olduğunu duydum,tüm sosyal ağları taramama rağmen bir iz bulamadım.Eğer telefon bilgisine ulaşırsanız comartserc@gmail.com adresine mail atar mısınız?Teşekkürler.

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

30 Mart 2017 Perşembe
Sayı 839

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close