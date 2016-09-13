Londra’nın en iyi kebap ustaları Gazan Restaurant’ta

Berber dükkanında kanlı saldırı— 1 Nisan 2017
Doğu Londra’nın Forest Gate bölgesindeki bir berber dükkanına yapılan saldırıda üç kişi yaralandı.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
Londra’nın Enfield bölgesinde bulunan Gazan Restaurant hafta içi ve hafta sonu müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.
Birbirinden farklı lezzetiyle müşterilerinin damak tadına hitap eden Gazan Restaurant’ın ustaları Londra genelinde farklı üne sahipler. Kebaptan dönere birçok lezzetin ustaları müşteriler tarafından oldukça beğeniliyor. Sizlerde Gazan Restaurant ustalarının lezzetli yemeklerinden denemek istiyorsanız 170-172 High St, Enfield EN3 4EU adresinde bulunan Gazan Restoranda gidebilir veya 02088053777 numaralı telefonu arayarak yerinizi ayırtabilirsiniz.
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Merabalar,Ben Antalya’da Şevki Ercömert.Uzun yıllar önce birlikte otelde çalıştığım Hüseyin Çağlar adlı arkadaşımı arıyorum.Londra’da kebapçı işyeri olduğunu duydum,tüm sosyal ağları taramama rağmen bir iz bulamadım.Eğer telefon bilgisine ulaşırsanız comartserc@gmail.com adresine mail atar mısınız?Teşekkürler.