AKP’li vekilden “Darbeyi destekleyeceklerdi” iddiası

Haber: Egemen Arkut

AKP Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, UETD UK kahvaltısında bir araya geldiği Türk vatandaşlarına 15 Temmuzda yaşanan darbe girişimini anlattı.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin Birleşik Krallık temsilciliği (UETD UK) tarafında düzenlenen geleneksel kahvaltı programına Londra’da İngilizce eğitimi alan AKP’li vekil Faruk Çaturoğlu da katıldı. UETD UK merkezinde gerçekleşen kahvaltıya katılan yaklaşık 30 kişiye darbe girişimi gecesini ve kalkışmanın detaylarını anlatan Çaturoğlu, Türk milletinin dayanışma ruhu ile Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) planlarını alt üst ettiğini ifade etti. Darbe girişimi gecesi kendi seçim bölgesinde temaslarda bulunduğunu söyleyen Çaturoğlu, “Televizyonda Boğaziçi Köprüsünün her iki tarafında ağır makineli silahlar ve tanklarla kuşatıldığını gördüğümde şaka falan zannettim.” diyerek olayın ciddiyetini Whatsapp adlı mesajlaşma programındaki AKP’li vekiller grubundan gelen mesajlar ile fark ettiklerini ifade etti.

Türk milletinin yaşamış olduğu darbeleri Osmanlı İmparatorluğunun son döneminden itibaren ele alan Çaturoğlu, Sultan Abdülaziz döneminden 15 Temmuz darbe girişimine kadar yapılan ve yapılmak istenen darbeleri anlattı.

FETÖ’nün özellikle 28 Şubat darbesinden sonra devlet içinde kemikleştiği ifade eden Çaturoğlu, o dönemde İmam Hatip Ortaöğretimlerinin kapatılması nedeniyle vatandaşların çocuklarını hem dini hem de fen ilimleri öğreten FETÖ okullarına gönderdiğini savundu.

MUHALEFETE “DARBEYİ DESTEKLEYECEKLERDİ” İDDİASI

Çaturoğlu, 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimi sırasında muhalefet partilerinin tepki vermekte geciktiklerini belirtti.

“Cumhurbaşkanın konuşması ile birlikle darbe tersine çalışmaya başladı, bıçak sırtı giden iş bir anda darbe teşebbüsünün ekarte edilmesi noktasına geldi. Zaten ondan sonra çorap söküğü gibi geldi. Baktı ki darbe başarılı olmuyor muhalefetten diğer yerlerden “işte bizde darbeye karşıyız” açıklamaları gelmeye başladı.” şeklinde konuşan Çaturoğlu, Türk halkının darbe girişimini savuşturmasının ardından muhalefet partilerinin meydanlara inerek demokrasiye sahip çıktıklarını iddia etti.