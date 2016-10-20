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CHP İngiltere Birliği’nin yeni başkanı Hasan Dikme oldu

— 20 Ekim 2016

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CHP İngiltere Birliği, üyelerinin katılımı ile Epic Dalston salonunda Genel Kurulunu düzenledi. 15 Ekim Cumartesi günü yapılan etkinliğin açılışını CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl yaptı.

Genel kurul, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu, İstiklal Marşı ve gündemin CHP İngiltere Birliği 2015-2016 dönemi Başkanı Suna Akartuna tarafından okunması ile devam etti. Emre Çam, Dr. Hayri Çiçekdağı ve Hüseyin Çiçek’in seçim komisyonunda yer aldığı genel kurulda, denetleme kurulu tarafından üyelere sunulan 2015-2016 yılı Faaliyet Raporu ve Mali Raporun aklanmasından sonra başkan adaylarının tanıtım konuşması gerçekleşti.

Divanın, Dr. Hayri Çiçekdağı, Hüseyin Düzgün ve İlhan Yurtsever’den oluşturduğu kongrede Hasan Dikme’nin başkanlığında, Sibel Özçelik, Elif Gelirli, Sibel Alp, Seyit Gencay, Kazım Gül, Sidar Yıldırım, Ayhan Peker ve Latif Balcı yönetim kuruluna, Seher Giyer, Şükrü Gülşen ve Seyda Aksu ise yedek üye olarak yönetime seçildi.

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DAVUT KARATAŞ: “SEÇİMDEN ÇEKİLİYORUM”

Başkan adaylarının konuşması bölümünde ilk konuşmayı yapan Davut Karataş seçim konuşmasında, CHP İngiltere Birliği’nde son haftada üye sayılarında gerçekleşen organik olmayan büyümeden dolayı ikna olmadığını ve bu sebeple adaylıktan çekildiğini açıkladı. Karataş, açıklamasında şunları söyledi:

“Bu günlerde hangi markete giderseniz gidin alacağınız şeyin iki türlüsü var. Hormonlu olanı ve organik olanı. Hormonlu demek; olması gerektiğinden çok daha kısa sürede büyütülmüş, sağlıksız ve tadı olmayan demek. Organik demek; olması gereken zamanda büyütülmüş, emek harcanmış, katkısız, sağlıklı ve tadı güzel olan demek. Bu niye oldu, nasıl oldu tartıştık. Yapılan tüm açıklamaları dinledim ama ben maalesef ikna olmadım. Bu yüzden ben, huzurlarınızda bu yarıştan çekiliyorum. Biz bu yanlışın içinde olmak istemiyoruz. Bu karar, kendim ve Altı Ok Grubu olarak ortak aldığımız bir karardır. Bizi destekleyen tüm üyelerimize karşı bir sorumluluğumuz var, onun gereği olarak bu kararı aldım.”

Kongrede, Davut Karataş sonrasında Erol Başarık da adaylıktan çekilince, seçime Hasan Dikme ile Dursun Boran  katıldı. Seçimde birliğin yeni başkanı olarak seçilen Hasan Dikme, birliğin İngiltere’deki Türklerin sesi olma yolunda taşıyacağı bu sorumluluktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, çalışmalara hemen başlayacağını belirtti.

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1 Comment

  1. Murat Erdogan 1 Mart 2017 at 3:54

    Hasan Bey Selam
    Ben Murat Erdogan Chp London uyesi
    Gecen 2 secimlerde Chp sandik gorevinde bulundum by secimlerdede gorevli olmak icin neler gerekiyor beni ararsaniz sevinirim
    07976 364 076
    Tesekkurler

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