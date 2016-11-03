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Manchester’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

— 3 Kasım 2016

 

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Cumhuriyet’in 93’ncü yıl dönümü Manchester’da da coşkuyla kutlandı. Kuzey Batı İngiltere Türk Toplum Derneği’nin (NWTCA) düzenlediği kutlamaya farklı şehirlerden çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını Manchester Türk toplumunun büyüklerinden, Türk Folklor Kurumu’nun kurucularından Altay Uysal yaparken, Tuncer Öztürk, Onur Vatansever ve Özgür Tosun’dan oluşan müzik grubu, harika müzikleri ile davetlilere birlik ve beraberlik dolu anlar yaşattılar.

Kutlamada Atatürk’ün sevdiği şarkılar koro halinde tüm davetliler tarafından büyük bir coşku ve özlemle seslendirildi. Dernek yönetimi ise yakında kurulacak Türk korosunun müjdesini verdi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına zeybek ve harmandalı oyunlarının da sergilendiği gecede, kutlamaya katılan dernek üyeleri ve tüm davetliler ellerindeki Türk bayraklarıyla Cheadle’daki İstanbul Grill restoranını kırmızı beyaz renkleriyle donattı.

Derneğin yönetim kurulu üyelerinden Gülçin Bulut, Kürşat Uysal, Erdal Akçora ve Mustafa Cebeci çok sayıda teşekkür mesajına yönelik sevgiyle ve gönüllü olarak yürüttükleri bu hizmetleri sunmaktan onur duyduklarını, katılan herkese teşekkürü bir borç bildiklerini açıkladılar.

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1 Comment

  1. Vicky 16 Mayıs 2017 at 4:56

    At last! Someone who untdsrdanes! Thanks for posting!

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