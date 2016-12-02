Crystal Palace’ın yeni yıldızı: Berke Armutlu

Londra’da yetenekli gençlerimiz son yıllarda artmaya başladı.

Bunlardan biri de Londra doğumlu olan Berke Armutlu. Premier League takımlarından Crystal Palace’ın 16 yaşaltı takımında forma giyen Berke’ye her geçen gün yapılan teklifler artıyor. Grays Athletic ve Degenham takımları da genç futbolcuyu daha şimdiden renklerine katmak için harekete geçmiş durumda.

Crystal Palace Academy’nin antrenörlerinden Hüseyin Gözütok da, Berke Armutlu’nun çok daha iyi seviyelere geleceğine emin. Gözütok, Berke’nin son olarak takımının, Grays Athletic ile oynadığı maçta forma giydiğini ve çok beğenildiğini söyledi.