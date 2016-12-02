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Crystal Palace’ın yeni yıldızı: Berke Armutlu

— 2 Aralık 2016
Londra doğumlu ve aslen İstanbullu olan Berke Armutlu, antrenörü Hüseyin Gözütok’la.

Londra doğumlu ve aslen İstanbullu olan Berke Armutlu, antrenörü Hüseyin Gözütok’la.

Londra’da yetenekli gençlerimiz son yıllarda artmaya başladı.

Bunlardan biri de Londra doğumlu olan Berke Armutlu. Premier League takımlarından Crystal Palace’ın 16 yaşaltı takımında forma giyen Berke’ye her geçen gün yapılan teklifler artıyor. Grays Athletic ve Degenham takımları da genç futbolcuyu daha şimdiden renklerine katmak için harekete geçmiş durumda.

Crystal Palace Academy’nin antrenörlerinden Hüseyin Gözütok da, Berke Armutlu’nun çok daha iyi seviyelere geleceğine emin. Gözütok, Berke’nin son olarak takımının,  Grays Athletic ile oynadığı maçta forma giydiğini ve çok beğenildiğini söyledi.

 

 

 

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7 Comments

  1. Sanem 2 Aralık 2016 at 8:13

    Bir turk olarak cok gururlu ‘ve mutluyuz basarilarinin devamini diliyoruz

  2. İbrahim armutlu 2 Aralık 2016 at 10:29

    Cok sevindim canım oglu başarılarının devamını dilerim seni cok seviyorum seni milli takımda görmek istiyorum cok öptüm canım oglum

  3. Sanem 2 Aralık 2016 at 2:46

    Gercektende gurur verici tebrik ediyorum seni dahada iyi yerlerde gormeyi isteriz seni basarilarinin devamini dileriz sanem yilmaz

  4. Hulya 2 Aralık 2016 at 2:58

    Boyle turkiyeli genclerden basarili futbolcularin cikmasi cok guzel bisey tebrik ediyorum seni berke armutlu bol sans

  5. Zeynep 2 Aralık 2016 at 3:08

    Bravo Berke Seninle gurur duyuyoruz. Basarilarinin devamini diliyorum.

  6. Gursel 2 Aralık 2016 at 6:35

    Allah yolunu açik etsin insallah bir mesut ozil olur.

  7. Feray 3 Aralık 2016 at 10:53

    Oncelik ile oglumuzun bu durumda olmasi icin canini ve kani ile mucadedle eden annecigini teprik eder sonrada oglumuzun gistermis oldugu azme hayran olmamak mumkun degil tabiki londurada bir turk oglumuzun basarisinin devamini gormek te cok isteriz allahim sizinle olsun yolunuz acik olsun insallah

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