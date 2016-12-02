Crystal Palace’ın yeni yıldızı: Berke Armutlu

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Dong Energy, rüzgar çiftliği projesinin yüzde 50’sini satıyor.
Londra’da yetenekli gençlerimiz son yıllarda artmaya başladı.
Bunlardan biri de Londra doğumlu olan Berke Armutlu. Premier League takımlarından Crystal Palace’ın 16 yaşaltı takımında forma giyen Berke’ye her geçen gün yapılan teklifler artıyor. Grays Athletic ve Degenham takımları da genç futbolcuyu daha şimdiden renklerine katmak için harekete geçmiş durumda.
Crystal Palace Academy’nin antrenörlerinden Hüseyin Gözütok da, Berke Armutlu’nun çok daha iyi seviyelere geleceğine emin. Gözütok, Berke’nin son olarak takımının, Grays Athletic ile oynadığı maçta forma giydiğini ve çok beğenildiğini söyledi.
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Bir turk olarak cok gururlu ‘ve mutluyuz basarilarinin devamini diliyoruz
Cok sevindim canım oglu başarılarının devamını dilerim seni cok seviyorum seni milli takımda görmek istiyorum cok öptüm canım oglum
Gercektende gurur verici tebrik ediyorum seni dahada iyi yerlerde gormeyi isteriz seni basarilarinin devamini dileriz sanem yilmaz
Boyle turkiyeli genclerden basarili futbolcularin cikmasi cok guzel bisey tebrik ediyorum seni berke armutlu bol sans
Bravo Berke Seninle gurur duyuyoruz. Basarilarinin devamini diliyorum.
Allah yolunu açik etsin insallah bir mesut ozil olur.
Oncelik ile oglumuzun bu durumda olmasi icin canini ve kani ile mucadedle eden annecigini teprik eder sonrada oglumuzun gistermis oldugu azme hayran olmamak mumkun degil tabiki londurada bir turk oglumuzun basarisinin devamini gormek te cok isteriz allahim sizinle olsun yolunuz acik olsun insallah