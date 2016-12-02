ARALARINDA Türkiyeli toplumdan gençlerin de bulunduğu Tottenham Boys çetesi roman oldu.

Türk ve Kürt gençleri arasındaki intihar salgınında polisin ve sivil toplum örgütlerinin odaklandığı ‘Bombacılar’ ve ‘Tottenham Boys’ çetesi roman oldu.

Yazar Dürsaliye Şahan’ın kaleme aldığı roman ‘Tottenham Çocukları’ adıyla Sola Yayınlarından çıktı.

İstemeden çeteye bulaşan gençlerin dramını anlatan Tottenham Çocukları’ndaki karakterler ve olay örgüsü her ne kadar kurgu olsa da gerçek yaşam öyküleriyle örtüşen yanları ağırlıkta olduğu muhakkak.

Kitap önümüzdeki günlerde internet kitapçılarında ve Londra’da, ‘Kitap Café’si olan The Garden House’da (410 High Rd, Tottenham Hale, London N17 9JB) satışa sunulacak.02