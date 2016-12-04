İngiltere’de Müslüman aileler çocuklarını Katolik okullarına yolluyor

İngiltere’de 26 binden fazla Müslüman öğrenci Katolik okullarına gidiyor.

Katolik okullarında yıllık sayım ilk defa başka bir dine mensup öğrenci sayıları hakkında bilgi topladı.

Katolik olmayan öğrencilerin oluşturduğu en büyük grup, diğer Hıristiyanlık mezheplerine bağlı öğrenciler, ancak bu öğrencilerin neredeyse 10’da 1’i Müslüman ailelşerden geliyorlar.

Hükümet, bu tür ücretsiz okulların daha çok sayıda açılmasını teşvik için planlara sahip.

Bu analize göre, Katolik okullarındaki 850 bin öğrencinin neredeyse 3’te 1’i Katolik değil. Bu sayı 290 bini buluyor.

Bu durum bir açıdan yerel demografik yapıdaki değişimi göz önüne seriyor; Katolik okullar gittikçe azalan bir şekilde Katolik ailelerin yaşadıkları bölgelerde hizmet veriyorlar.

Müslüman öğrenciler, hiçbir din mensubu olmayan 63 bin aileden gelen öğrencilerin haricinde, Katolik okullarında Hıristiyan olmayan en büyük öğrenci grubunu oluşturuyor.

Finnuala Nelis, ülkenin ortasındaki Sheffield kentinde bulunan St Patrick Katolik Gönüllü Akademisi’nin müdürü. Bu okulda öğrencilerin yarısı Katolik değil.

Nelis, yerel popülasyonda değişiklik olduğunu söylüyor.

Okul, Afrika kiliselerine bağlı Hıristiyanların yanı sıra Müslümanlar tarafıdan da rağbet görüyor.

Nelis, okulda düzenli olarak camiye giden ama aynı zamanda okuldaki Katolik dini servislere de katılan öğrencilerin olduğunu söylüyor.

Müslüman çocuklar okuldaki dini kutlamalara katılmak zorunda değil, buna rağmen aileler çocuklarının bu törenlere katılmalarını istiyor.

Nelis “Bu konuları çocuklarla ya da aileleriyle konuşmak rahatsız edici değil” diyor.

Müslüman aileler, Kurban Bayramı gibi İslam dinine ait kutlama zamanlarında çocuklarını okuldan alabiliyorlar.

Nelis’e göre Katolik olmayan aileler bu okulları hem “etik ve değerler sistemi” nedeniyle hem de Katolik okulların “iyi bir eğitim standardına sahip olmaları” nedeniyle seçiyor.

Şu an, inanç grupları tarafından idare edilen ücretsiz okullar öğrencilerin sadece yarısını dini inancı baz alarak seçebiliyor, ancak bu kuralı hükümetin kaldırması bekleniyor.

Hükümet Katolik okullarının sayılarını artırmayı planlıyor ve bu okulların yüksek standart ve etnik çeşitliliği birleştirdiğini savunuyor.

Katolik ilk okullarındaki öğrencilerin yüzde 37’si etnik azınlıklardan oluşuyor, bu oran ulusal ortalamanın üzerinde.

Ancak muhalifler dini gruplar tarafından idare edilen okulların sayısının artmasının sosyal bölünmeyi artıracağını savunuyor.

Katolik okulların Müslüman aileler tarafından tercih edilmesinin bir diğer nedeni ise devlet sisteminde az sayıda Müslümanlara özgü okulun olması.

Devlet okul sisteminde inanç grupları tarafından idare edilen 6 bin 800 okul arasında sadece 28 Müslümanlara özgü okul var, iki tanesi de yolda.