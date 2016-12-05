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“Abdullah Gül yeni parti için Tony Blair ile buluştu”

— 5 Aralık 2016

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Akit TV, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni bir partinin kurulması amacıyla Ürdün’de İngiliz siyasetçilerle buluştuğunu iddia etti. Abdullah Gül’ün yeni partinin kurulması amacıyla ‘Batı’yla dirsek temasında’ olduğu belirtilirken kanal eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’i ima etti.

T24’ün aktardığına göre, Akit TV, Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlıktan istifa etmesi sonrası AK Parti’de yeni bir süreç başladığı görüşünü savunarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Mehmet Beşir Atalay, Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Mehmet Ali Şahin’i ‘yanına çekerek yeni bir parti kuracağı’nı iddia etti.

‘ŞİMŞEK’E PARTİ TABANI TEPKİ GÖSTERDİ’

Akit TV’de yer alan haberde tutuklu HDP milletvekillerinin tahliye edilebileceğini savunan Mehmet Ali Şahin’e ve hükümetten tepkilerin geldiği dönemde AB hakkında “510 milyon insan huzur ve refah içinde yaşıyor” ifadesini kullanan Başbakan Yardımıcısı Mehmet Şimşek’e parti tabanının tepki gösterdiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın FETÖ’ye yönelik devam eden darbe girişimi soruşturmalarıyla ilişkin “Yanımda milletimden başka kimseyi bulamadım” şeklindeki sözlerinin de partililerle ilgili mesaj olduğu ifade edildi.

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1 Comment

  1. Feyzullah 5 Aralık 2016 at 5:35

    Gelen gideni aratır aynı bagnaz zihniyet

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