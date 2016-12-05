Direksiyon başında telefonu kullanan sürücülere müebbet hapis cezası

Tehlikeli araç kullanarak kazaya ve insan ölümlerine sebep olan sürücüler, kasten adam öldürme suçundan yargılanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İngiltere’de cep telefonu kullanırken ölümlü kazaya sebebiyet veren sürücülere ömür boyu hapis cezası verilmesi yönünde bir yasa değişikliğinin gündemde olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı tarafından da desteklenen değişiklik teklifinin aşırı hız ya da sokak yarışı yapan ve alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında kazaya karışan sürücüleri de kapsayacağı ifade edildi. Şu anki ceza yasasına göre, ölümlü kazaya sebebiyet veren sürücülerin genellikle yedi yıl hapiste kaldıktan sonra salıverildiğini, ortalama ceza süresinin ise yaklaşık dört yıl olduğunu hatırlattı.