Direksiyon başında telefonu kullanan sürücülere müebbet hapis cezası

Brexit planları Davos’ta heyecan yaratmadı— 20 Ocak 2017
Financial Times’ın dünya haberleri sayfasında Brexit’in küresel yankıları var.
Tehlikeli araç kullanarak kazaya ve insan ölümlerine sebep olan sürücüler, kasten adam öldürme suçundan yargılanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
İngiltere’de cep telefonu kullanırken ölümlü kazaya sebebiyet veren sürücülere ömür boyu hapis cezası verilmesi yönünde bir yasa değişikliğinin gündemde olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı tarafından da desteklenen değişiklik teklifinin aşırı hız ya da sokak yarışı yapan ve alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında kazaya karışan sürücüleri de kapsayacağı ifade edildi. Şu anki ceza yasasına göre, ölümlü kazaya sebebiyet veren sürücülerin genellikle yedi yıl hapiste kaldıktan sonra salıverildiğini, ortalama ceza süresinin ise yaklaşık dört yıl olduğunu hatırlattı.
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Ben bana ait olmayan bir aracla kaza yaptim ve yanimdaki arkadasimi kayip ettim ve bende yarali olarak kurtuldum ingiziliz ehliyetim yoktu ama turk ehliyetim ve acemi ehliyetim var bu kazadan bir yil gecti mahkeme olursa nekadar ceza veya nasil bir ceza alabilirim