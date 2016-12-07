Edmonton’daki kavgada ikisi Türk altı genç tutuklandı (Video)

Edmonton’daki sokak kavgasına karışan altı genç Metropoliten Polisi tarafından tutuklandı.

Bir grup gencin bıçak, kılıç ve silahla karıştığı büyük kavgada suçlu bulunanlar toplamda 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kavgaya karışan ve suçlu oldukları tespit edilen 6 genç Wood Green Ceza Mahkemesi tarafından 14 Kasım günü hapis cezasına mahkum edildi.

Haydar Bozkına (20) 25 Şubat 2015 saat sabaha karşı 3 civarı Rekan Saver (20) ile aralarındaki para meselesini çözmek için buluştu.

Haydar Bozkına, yanındaki Bartek Glowacki (20) adlı arkadaşı ile Joyce Avenue’ye geldi. Rekan Saver’in arkadaşları ile birlikte kendilerine doğru geldiğini gören Bozkına ve Glowacki bıçaklarını alarak arabadan indi. Bozkına ve arkadaşının bıçak çektiğini gören Saver, ikiliye silah doğrulturken, Delman Mahmoud (20) adlı genç ise elindeki kılıcı ikilinin üstlerine savurdu. Saver ve arkadaşları olay yerinden uzaklaşırken Glowacki elindeki bıçağı grubun arkasından atarak grubu tekrar kışkırttı. Kavganın yeniden alevlenmesi üzerine geldikleri araba ile olay yerinden kaçmaya çalışan Bozkına ve Glowacki, grubun saldırına uğradı. Kızgın grup aracın camlarını kırarak içinde oturan ikiliyi dövdü.

Olayı araştımakla sorumlu olan Metropoliten Polis memuru Rob Jones, güvenlik kameraları kayıtlarında olayın nasıl gerçekleştiği ve kavga kullanılan silah ve bıçakların açıkça görüldüğünü belirterek, “Bu kadar şiddetli bir kavgada kimsenin hayatını kaybetmemesi büyük bir şans.” Olayda suçlu bulunan 6 kişinin kendi ve civarda yaşayanların can sağlıklarını tehlikeye attığını ifade eden polis memuru, “Bu nitelikteki şiddet polis tarafından kabul edilemez. (Bu tür olaylara karışanları) Tutuklayıp mahkemelere sevk ediyor ve hakim karşı çıkarıyoruz.” dedi.

Olaya karışan 20 yaşındaki Haydar Bozkına toplum düzenini ve huzurunu bozmaktan 15 ay, yaralayıcı veya öldürücü bıçak taşımaktan ise 6 ay hapis cezası alarak toplamda 21 ay hapse mahkum edildi. Kavgaya karışan 27 yaşındaki Mahir Kılıç ise toplum düzenini ve huzurunu bozmaktan 8 ay hapism cezasına çarptırıldı.