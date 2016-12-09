Manchester’a inen THY uçağında kabus yaşandı

İstanbul’dan Manchester’a tarifeli sefer yapan THY uçağında kabus dolu anlar yaşandı.

THY’nin İstanbul-Manchester uçağında aşırı alkol aldıktan sonra hostese saldıran ve İngiliz polisi tarafından gözaltına alınan Belçikalı yolcuya 6 ay hapis cezası verildi.

THY’nin 1 Aralık perşembe günü İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapan TK-1995 sefer sayılı Manchester uçağındaki Belçikalı Lardinois adlı yolcu, aldığı aşırı alkolün etkisi ile uçağı birbirine kattı.

Uçağın tuvaletinde sigara içtiği belirtilen Lardinois, servis sırasında alkol almasına rağmen hostesten yine içki istedi. Aldığı olumsuz cevap üzerine küfür ederek 24 yaşındaki Türk hostese saldıran Belçikalı yolcu, başka bir yolcunun araya girmesi ile yere yatırıldı.

Pilot Manchester’a inişte polis talebinde bulundu. Uçağın inişinin ardından yolcu, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı. Salford Mahkemesi’nde yapılan duruşmada Belçikalı yolcu, hostese saldırmak, aşırı alkol almak ve uçuş güvenliğini tehdit etmek suçlarından 6 ay hapis, 2 yıl uçuştan men ve 600 pound para cezasına çarptırıldı.