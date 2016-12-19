Rus Büyükelçi Ankara’da suikasta uğradı

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov Ankara’da, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki bir resim sergisinin açılışına katılan Büyükelçi Karlov, silahlı saldırıya uğradı.

Özel Harekat polisleri binanın çevresini çevirdi, 15-20 el silah sesi duyuldu. Çıkan çatışmada saldırganın öldürüldüğü açıklanadı.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Hürriyet Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek olayla ilgili şunları söyledi: “Çamkatka fotoğrafları sergisi vardı. Büyükelçi konuşurken saldırgan önce havaya ateş ediyor. Sonra büyükelçiyi sırtından vurmuş. Daha sonra salonu boşaltmış. İçeride bir kez daha büyükelçiyi tekrar vurmuş. İçeri polis kimliği göstererek girdiği öne sürüldü. Takım elbiseli kravatlı ve silahlı bir şekilde içeri giriyor.”

BAKAN SOYLU’DAN İLK RESMİ AÇIKLAMA

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikast hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk resmi açıklamayı yaptı. Bakan Soylu, Rus Büyükelçiye suikast düzenleyen saldırganın 1994 Aydın Söke doğumlu, Ankara Çevik Kuvvet’te görev yapan polis Mevlüt Mert Altıntaş olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun saldırıya ilişkin sözleri şöyle:

“Bugün Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, fotoğraf sergisinde Rusya Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov’un konuşması esnasında silahlı bir saldırıya uğramıştır. Kaldırıldığı Güven Hastanesi’nde saat 19:53’te hayati bulgularının olmadığı tespit edilmesine rağmen, hemen yapılan canlandırma müdahalesine cevap alınamamış ve kıymetli dostumuz, sayın büyükelçimiz hayatını kaybetmiştir.”

ACILARINI YÜREKTEN PAYLAŞIYORUZ

“Dostumuz Rusya Federasyonuna, Rusya halkına ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun. Silahlı saldırı duyulur duyulmaz, hemen olayın yakınında bulunan Çankaya polis merkezinden, polis merkezi yetkilileri intikal etmişler ve silahlı saldırgana müdahale etmişlerdir.”

ÇATIŞMADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

“Çatışma devam ederken, özel hareket ekipleri gelmiş ve özel hareket ekipleriyle saldırgan arasındaki silahlı çatışma sonrası saldırgan etkisiz hale getirilmiştir.”

MEVLÜT MERT ALTINTAŞ

“Saldırgan 24 Haziran 1994 Aydın Söke doğumlu, Manisa Şehzadeler Nüfusuna kayıtlı, Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu, İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu mezunu polis meslek yüksekokulu mezunu ve halen Çevik Kuvvet’te görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş. Yaralılardan Leyla Gündoğan, Arnavutluk doğumlu Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olduğunu tespit edebildiğimiz bir kişi ve Anıl Değer, olay yerinden güven hastanesine getirilmişlerdir. Yaralılarımızın birisi ayağından birisi kolundan, şu anda tedavi altındadır.”