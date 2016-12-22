Anatolian, kupada 3-0 galip

İngiltere’de ‘rüzgar çiftliği’nin yarısı satılıyor— 22 Aralık 2016
Dong Energy, rüzgar çiftliği projesinin yüzde 50’sini satıyor.
London Sunday Veteran Junior Cup’ta Anatolian, rakip sahada oynadığı karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Hornsey &Highgate takımı karşısında etkili futbol sergileyen Anatolian her iki yarıda attığı gollerle galip gelmeyi bildi.
Aynı kupada yer alan Londra Türk Master takımı, Brimsdown Stadı’nda konuk olduğu Edmonton Rovers’a bol gollü karşılaşmada 5-4 mağlup oldu.
Veteran Cup’ta ise Waltham Forest Vets, 10 kişi ile oynadığı maçta Continental 58 karşısında rakip sahada bir varlık gösteremedi ve sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.
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