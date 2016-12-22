‘AKLIN Yolu Sevgidir’ projesi kapsamında öğretmen Sevinç Çağlar öncülüğünde bir grup öğrenci, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret ederek, dünya çocuklarının barış parolasını ve dünyanın ilk ‘Birlik ve Beraberlik’ haritasını sundu. Ziyarette 8 ve 10 yaşındaki Altan-Ceyda Cıkcık kardeşlerin, “Büyükelçi Amca, Ben Dünyayı Değiştiriyorum” başlıklı mektubu ise duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

HAYATA HAYAT KAT, CAN KAT

16 Aralık’ta Büyükelçilik rezidansında ‘Hilalin Doğuşu’ isimli sevgi yıldızları buluşması gerçekleştirildi. Buluşmaya; Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Büyükelçi Müsteşarı Orçun Başaran da katıldı. Öğrencilerin Bilgiç ve Başaran’a sunduğu dünyanın ilk ‘Birlik ve Beraberlik’ haritasında yerini alan söz konusu sevgi yıldızları, ‘Hayata hayat kat, can kat’ mesajı verdi.

AKLIN YOLU SEVGİDİR

Projeyi tanıtan öğretmen Sevinç Çağlar, “Birçok değerimizin yok olduğu günümüzde insanların çiçek ekerek sevgiyi tekrar hissetmeleri, emeği- değer vermeyi tekrar hatırlamaları ve hayata hayat katmaları, can katmaları düşüncesiyle Büyükelçimiz Abdurrahman Bilgiç ile birlikte ‘aklın yolu sevgidir’ diyerek nergis çiçeği dikildi. Böylece ‘Birlik ve Beraberlik’ haritasında yerini alan ‘Hilalin Doğuşu’ isimli sevgi yıldızı, hayata can katmak için parlamaya başladı. Çevremizdeki herkesten destek bekliyoruz. Çiçek ekerken çekilmiş fotoğraflarını bize gönderen herkes bu projenin bir parçası olacak. Amacımız Londra’dan sonra Türkiye’deki okullarda da böyle bir proje başlatarak hayata hayat ve can katmaktır.” dedi.

Ziyaret, Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç ile diğer konukların, Hornsey Atatürk Okulu öğrencisi Beste Cıkcık’ın söylediği ‘Fikrimin İnce Gülü’ adlı şarkıya eşlik etmesiyle sona erdi.