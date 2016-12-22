Cinsel istismar soruşturmasında gözaltı sayısı 155’e yükseldi

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İngiliz futbolunda küçük yaştaki futbolculara yönelik cinsel istismar soruşturmasında bugüne kadar gözaltına alınanların sayısı 155’e yükseldi.
Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere‘de son dönemde büyük yankı uyandıran skandal üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının 83’ten 155’e çıktığı belirtildi.
KURBAN SAYISI 429’A YÜKSELDİ
İngiltere Premier Lig’den amatör takımlara kadar 148 kulübün adının geçtiği soruşturmada, cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden yaşları 4 ile 20 arasında değişen kurban sayısının da 429’a yükseldiği bildirildi.
Futbolculara yönelik cinsel istismar konusunda bugüne kadar 819 telefon ihbarının değerlendirildiği ve ülke çapında çok yönlü araştırmaların titizlikle devam ettiği vurgulandı.
ANDY WOODWARD FIRTINAYI BAŞLATMIŞTI
Bury ve Sheffield United’ın eski futbolcusu 43 yaşındaki Andy Woodward’ın, futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry Bennell’ın cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamasıyla başlayan İngiliz futbolundaki cinsel istismar tartışmaları, onlarca futbolcudan gelen yeni itiraflarla büyümüştü.
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