GS FC, çifte kutlama yaptı

Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme’ye bu yıl katılan GS FC, bu ilk sezonunda başarılarıyla dikkatleri çekiyor. 10 takımın mücadele ettiği İkinci Küme’de ilk yarıyı lider olarak kapatan GS FC, Federasyon Kupası’nda da yürüyüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sonu Birinci Küme’nin güçlü takımı Dumlupınar’ı 3-1 yenerek eleyen GS FC, aynı gün bir kutlama yaptı.

GS FC’nin yöneticileri ve futbolcularının katılımıyla karşılaşma sonrası Essex, Epping bölgesinde bulunan ve takımın sponsorluğunu yapan Pivaz Resturant’ta hem yeni yıl, hem de kupa zaferi kutlandı. Ligde ilk yarıyı lider kapatan, kupada da bir üst tura yükselen GS FC’liler gece boyunca neşeli dakikalar geçirdi.