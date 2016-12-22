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Halepli küçük Bana, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la

— 22 Aralık 2016

Guardian, Halep’ten tweet atan çocuk diye kamuoyunun gündemine gelen yedi yaşındaki Bana Alabed’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluşmasını tam sayfa bir haberle duyuruyor okurlarına.

Gazete, kentin muhaliflerin denetimindeki doğu kesiminden attığı tweetlerle, kuşatma altındaki sivillerin yaşamını aktaran Bana’nın annesi Fatima’nın, kızının nihayet normal bir yaşam sürmesini umduğunu söylediğini aktarıyor.

Guardian’ın telefonla söyleşi yaptığı anne Fatima “Bana’nın hayatının normale dönmesini istiyorum, okula gitmesini, parklara gitmesini, normal bir yaşam sürmesini istiyorum. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bana’ya çok şey verdiler ve şimdi Bana’nın normal bir hayatı ve hayalleri olacak. Tüm Suriyeli çocukları bombalardan kurtarana dek durmayacağız” diyor.

Fatima, yedi saat çocuklarıyla beraber soğukta bekledikten sonra Halep’ten tahliye otobüslerine binebildiklerini ve sivillerin tahliyesine yönelik müzakereler devam ederken, hükümet güçlerinin denetimindeki bir kontrol noktasında 19 saat boyunca bekletildiklerini anlatıyor.

BANA’DAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Bana’nın Twitter hesabını yöneten Fatima Alabed ayrıca, kuşatma altındaki son birkaç günlerinin çok dehşet içinde geçirdiklerini ve kendilerini susturmak için evlerinin özellikle hedef alındığını belirtiyor.

Haberde Bana’nın Erdoğan’la buluşmasında çekilen bir videoda cumhurbaşkanına, “Halep’in çocuklarına destek olduğunuz ve bize savaş bölgesinden çıkmamız için ettiğiniz yardıma teşekkür ederim. Sizi seviyorum” dediği aktarılıyor. (bbctürkçe)

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