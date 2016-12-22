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Home / İngiltere ve Londra / İngiltere’de ‘rüzgar çiftliği’nin yarısı satılıyor

İngiltere’de ‘rüzgar çiftliği’nin yarısı satılıyor

— 22 Aralık 2016

Dong Energy, rüzgar çiftliği projesinin yüzde 50’sini satıyor.

Danimarka merkezli Dong Energy, İngiltere’de kıyı açıklarındaki Race Bank rüzgar çiftliği projesinin yüzde 50 sini satacağını açıkladı.

Montel’in haberine göre, şirket, satışın 1,6 milyar sterlin karşılığında Macquarie’ye gerçekleştirileceğini söyledi.

Projenin kapasitesinin 573 MW olduğu belirtilirken, 2018 yılında tam faaliyette olması bekleniyor. (dünya.com.tr)

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