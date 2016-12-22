İngiltere’de ‘rüzgar çiftliği’nin yarısı satılıyor— 22 Aralık 2016
Dong Energy, rüzgar çiftliği projesinin yüzde 50’sini satıyor.
Dong Energy, rüzgar çiftliği projesinin yüzde 50’sini satıyor.
Danimarka merkezli Dong Energy, İngiltere’de kıyı açıklarındaki Race Bank rüzgar çiftliği projesinin yüzde 50 sini satacağını açıkladı.
Montel’in haberine göre, şirket, satışın 1,6 milyar sterlin karşılığında Macquarie’ye gerçekleştirileceğini söyledi.
Projenin kapasitesinin 573 MW olduğu belirtilirken, 2018 yılında tam faaliyette olması bekleniyor. (dünya.com.tr)
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