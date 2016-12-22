Kıbrıs Toplum Merkezi’nde yeni yıl coşkusu

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Dong Energy, rüzgar çiftliği projesinin yüzde 50’sini satıyor.
Kıbrıs Türk Toplum Merkezi çalışanları ve yöneticileri yeni yıl partisinde bir araya geldi.
Yaklaşık kırk yıldır Kuzey Londra’da Türkçe konuşan toplumlara hizmet veren ve kaktı sağlayan Kıbrıs Türk Toplum Merkezinin fedakar çalışanları ve yöneticileri, ailelerinin de katıldığı parti ile yeni yılı kutladı. Toplum Merkezinin yenilenen banqueting salonunda düzenlenen parti oldukça eğlenceli geçti. Bir birinden leziz yemeklerin ve mezelerin ikram edildiği gecede, sahnelerin ünlü ismi Kerem Ergen sahne aldı. Kerem Ergen’in şarkıları ile doyasıya eğlenen katılımcılar, zaman mikrofonu alarak şarkılar ve şiirler okudu.
Yeni yıl öncesi düzenlenen parti ile stres atan Toplum Merkezi çalışanları, yeni yılda daha çok çalışıp daha fazla insana yardım etmeyi planlıyor.
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