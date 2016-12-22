Kupada tur atlayan K.Kaymaklı: 5-3

İngiltere’de ‘rüzgar çiftliği’nin yarısı satılıyor— 22 Aralık 2016
Dong Energy, rüzgar çiftliği projesinin yüzde 50’sini satıyor.
Federasyon Kupası’nda Küçük Kaymaklı, Doğan TB’yi 5-3’le eleyip turu geçti.
Brimsdown Stadı yan sahada oynanan kupa mücadelesinde Küçük Kaymaklı ilk yarıdaki etkili futboluyla sonuca gitmeyi bildi. Doğan TB’nin son devredeki çabası yeterli olmadı.
Yeşil-Siyahlı takımın galibiyet gollerinden ikisini Mehmet, diğerlerini Ercan, Mahmut ve Erkin kaydetti. Doğan TB’nin ise üç gol atarak hat-trick yapan Sezgin attı.
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