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Minik Düriye’den büyük fedakarlık

— 22 Aralık 2016

Rauf Raif Denktaş Türk Okulunun örnek öğrencisi Düriye Ataoğlu, kanser nedeni ile saçlarını kaybeden kız ve erkek çocuklarına yardım için güzel bir kampanya başlattı.

Küçük Düriye, kanser hastası çocuklara yardım için kendi saçından 12 inch kesti ve 700 pounddan fazla para topladı. Geçen Pazar Rauf Raif Denktaş Türk Okulunda yapılan yeni kutlamasında arkadaşları ile doyasıya eğlenen minik Düriye, daha sonra törenle saçlarını kestirdi. Örnek öğrenci Düriye Ataoğlu, küçük yaşına rağmen başlattığı böylesi büyük bir kampanya ile duyanların takdirini topladı. Konu hakkında açıklama yapan okul başkanı Elmaziye Durmuş diyor ki, “Böylesi temiz kalpli ve cesur öğrencimizi tüm kalbimle kutlarım, ailesini ve okulumuzu gururlandırdı. Bu gerçekten Düriye’nin yaşıtları ve ondan büyükler için örnek bir davranış. Öğrencimizin annesi Hazan ve babası Ruşit Ataoğlu’nu böyle bir çocuk yetiştikleri için kutluyorum.”

Londra Gazete olarak bizler de minik Düriye’yi başlatmış olduğu yardım ve farkındalık kampanyasından dolayı tebrik ediyoruz!

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