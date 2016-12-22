Londra Gazete
Son haberler
22 Aralık 2016 - “Büyükelçi amca, ben dünyayı değiştiriyorum”
22 Aralık 2016 - “Teröre teslim olmayacağız!”
22 Aralık 2016 - Londra’da Maraş katliamı anılacak
22 Aralık 2016 - “Saldırıları lanetliyoruz!”
22 Aralık 2016 - “Hep birlikte Türkiye olacağız!”
Home / Toplum haberleri / “Saldırıları lanetliyoruz!”

“Saldırıları lanetliyoruz!”

— 22 Aralık 2016

ÇANAKKALE Anma Platformu da (ÇAP), Türkiye’de gerçekleşen terör saldırılarını kınayan bir mesaj yayımladı. Teröre karşı birlik vurgusu yapılan mesajda Türkiye’nin dost ve müttefikleri terör gruplarına karşı Türkiye ile dayanışma halinde olmaya davet edildi.

ÇAP Yönetim Kurulu adına Başkan Servet Hassan tarafından yayımlanan kınama ve baş sağlığı mesajında aşağıdaki ifadelere yer verildi:

“Terör bir insanlık suçudur. En temel insan hakkı olan ‘yaşama hakkı’nı hedef alan her türlü terör eylemini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Milletimizin bu hassas dönemde her türlü tahrik edici eyleme sağduyu ve soğukkanlılıkla yaklaşmasını diliyor, Türkiye’nin dost ve müttefiklerini küresel barışı ve istikrarı tehdit eden tüm terör gruplarına karşı Türkiye ile dayanışma halinde olmaya davet ediyoruz.

Hiçbir alçak saldırı, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda kaderini birlikte çizmiş olan Türk ulusunu beraber yaşama kararlılığından ve bölünmez bütünlüğünden geri döndüremeyecektir. Bu saldırılarda bulunanlar ve destekçileri Türk ulusunun kin ve nefretini kazanmış, milletimizin birbirine daha da sıkı kenetlenmesine vesile olmuştur. Türk ulusu, birlik ve beraberlik içinde bu zor günlerin de üstesinden gelecek azim ve güce sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne, huzur ve istikrarına yönelik terör saldırılarının bir daha yaşanmamasını diliyor, hain saldırıda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Türk Emniyet Teşkilatı’na ve tüm Türkiye’mize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

﻿

Yorum Yazın

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

22 Aralık 2016 Perşembe
Sayı 825

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close