“Saldırıları lanetliyoruz!”

ÇANAKKALE Anma Platformu da (ÇAP), Türkiye’de gerçekleşen terör saldırılarını kınayan bir mesaj yayımladı. Teröre karşı birlik vurgusu yapılan mesajda Türkiye’nin dost ve müttefikleri terör gruplarına karşı Türkiye ile dayanışma halinde olmaya davet edildi.

ÇAP Yönetim Kurulu adına Başkan Servet Hassan tarafından yayımlanan kınama ve baş sağlığı mesajında aşağıdaki ifadelere yer verildi:

“Terör bir insanlık suçudur. En temel insan hakkı olan ‘yaşama hakkı’nı hedef alan her türlü terör eylemini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Milletimizin bu hassas dönemde her türlü tahrik edici eyleme sağduyu ve soğukkanlılıkla yaklaşmasını diliyor, Türkiye’nin dost ve müttefiklerini küresel barışı ve istikrarı tehdit eden tüm terör gruplarına karşı Türkiye ile dayanışma halinde olmaya davet ediyoruz.

Hiçbir alçak saldırı, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda kaderini birlikte çizmiş olan Türk ulusunu beraber yaşama kararlılığından ve bölünmez bütünlüğünden geri döndüremeyecektir. Bu saldırılarda bulunanlar ve destekçileri Türk ulusunun kin ve nefretini kazanmış, milletimizin birbirine daha da sıkı kenetlenmesine vesile olmuştur. Türk ulusu, birlik ve beraberlik içinde bu zor günlerin de üstesinden gelecek azim ve güce sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne, huzur ve istikrarına yönelik terör saldırılarının bir daha yaşanmamasını diliyor, hain saldırıda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Türk Emniyet Teşkilatı’na ve tüm Türkiye’mize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”