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TCCA’de seri konferanslar 16 Ocak 2017’de başlıyor

— 22 Aralık 2016

 

Haringey’de yenilenen haliyle daha kaliteli bir hizmet vermeye başlayan Kıbrıs Türk Toplum Merkezi (TCCA), ‘toplumun sesi’ olmaya da hazırlanıyor. Bu kapsamda TCCA’da, önemli gündem maddelerine yönelik seri konferanslar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İlki 16 Ocak 2017’de yapılacak ‘Brexit, Çözüm ve Biz’ konulu konferansa konuşmacı olarak, CTP-UK eski Başkanı, siyasi düşünür ve yazar İlker Kılıç katılacak.

CTP-UK eski Başkanı İlker Kılıç (Ortada)

“ÖNEMLİ KARARLARIN ARİFESİNDEYİZ”

Konferans öncesi Londra Gazete’ye özel bir demeç veren İlker Kılıç, “İngiltere hükümeti Mart 2017 sonuna kadar Brexit düğmesine basmayı planlıyor. 2017 yılı ortalarında da Kıbrıs’ta çözüm için referanduma gitme olasılığı yüksek. Her Kıbrıslı Türkün hayatını ve geleceğini etkileyecek çok önemli kararların- gelişmelerin arifesindeyiz. İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler, özellikle yeni nesil, Brexit ile AB vatandaşlığını, nüfus sınırlandıran bir ‘Çözüm’ ile de Kıbrıs vatandaşlığını kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya. Ancak tamamen çaresiz değiller. Bu ve benzeri konularda çok daha detaylı açıklamaları 16 Ocak akşamı TCCA’da yapacağım. Saat 19.30’da başlayacak programa herkes davetlidir.” dedi.

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